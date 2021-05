Sebastián Bauzá: “Hubo receptividad hacia la medida y es el último tramo que nos queda”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Campeonato Uruguayo de fútbol tenía previsto su inicio para el fin de semana del 8 y 9 de mayo pero a pedido de las autoridades gubernamentales ese comienzo se postergó una semana y lo mismo ocurre con la Liga Uruguaya de Básquetbol, que el sábado cerrará la fase regular y luego tendrá su siguiente instancia a partir del 17 de mayo.

¿Los motivos? Reducir todo lo que se pueda la movilidad en medio de una situación compleja debido a la pandemia de coronavirus. Así lo explicó Sebastián Bauza, director de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) en conferencia de prensa el martes.

En diálogo con Ovación, el jerarca contó que “me llamó el presidente (Luis Lacalle Pou) porque quería saber cómo estaban las actividades profesionales ya que habían comenzado y no pararon, por eso en el caso del fútbol la idea es que el torneo empiece y como sucedió a principio de año, no se detenga. Para eso creemos que es necesario parar y ver qué se puede hacer. Entonces me reuní con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB) para tratar estos temas y encontré muy buena recepción”.“Como ya se sabe el fútbol tuvo el lunes el sorteo del fixture del Campeonato Uruguayo y la idea era comenzar este fin de semana pero como todos saben eso trae movilidad y pedimos aplazar”, expresó Bauzá, que acerca de los encuentros de copas internacionales explicó que “hay un tema de viajes y llegadas de equipos del extranjero que no se suspenden porque son la representación de Uruguay en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con un estricto protocolo que siempre seguimos muy de cerca”.

Cabe recordar que los equipos extranjeros que llegan del exterior para jugar partidos internacionales en Uruguay lo hacen bajo la modalidad de burbuja, es decir, llegan al aeropuerto de Carrasco, se trasladan a un hotel y de ahí al estadio para un entrenamiento y luego disputar un partido sin poder realizar ninguna otra actividad, mientras que los clubes uruguayos que disputan los torneos continentales están en régimen de burbuja domiciliaria: los integrantes de las delegaciones van del entrenamiento o partido a sus respectivos hogares.

El director de la SND también remarcó que la llegada de las vacunas para la familia del fútbol es clave: “Por suerte hace una semana están las vacunas y todos sabemos que con una dosis sola no logramos nada porque si querés correr tenés que empezar a caminar antes. Lo importante es que dimos ese paso y empezamos en estos días a caminar (empieza la vacunación para los clubes uruguayos) lo antes posible. Por eso empezar el Campeonato Uruguayo con la totalidad de los planteles vacunados es una muy buena señal de que nos estamos cuidando todos después del gran logro de conseguir las vacunas”.

De todas maneras, la postergación del inicio del Uruguayo no trae consigo la exhortación de suspender partidos amistosos: “No pedimos eso”, dijo Sebastián Bauzá, agregando que “no es lo mismo suspender un partido oficial que mueve mucha más gente que un amistoso del que solo participan jugadores y técnicos porque además, si postergamos amistosos, postergamos todo y no es la idea”.

El trofeo del Campeonato Uruguayo.

Un fuerte seguimiento al básquetbol



La Liga Uruguaya de Básquetbol cerrará este sábado la fase regular para luego pasar a la siguiente instancia, la Reclasificación, pero con una semana de parate ya que a pedido del Gobierno, la actividad regresará el lunes 17 de mayo.

“No queremos intervenir en la deportividad por eso pedimos que se terminara el sábado la etapa y luego de eso se buscará un nuevo escenario si es necesario”, contó Bauzá ya que para esa fecha del 17 de mayo podría darse la reapertura de los gimnasio.

El trofeo que se llevará el campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Basketuruguay.uy.

Desde Biguá dijeron a Ovación que por más que se logre la reapertura de los gimnasios las dos actividades pueden convivir ya que esa vuelta de la actividad será con un aforo mínimo en caso de concretarse y en diferentes horarios que no tienen por qué coincidir con el básquetbol.

Además, en caso de buscar otro escenario, el que corre con más chances es el Palacio Peñarol ya que el Antel Arena está siendo utilizado para la vacunación contra el COVID-19 y de momento no podrá albergar partidos de básquetbol.

Por otra parte, hay mucha conformidad por parte de la FUBB y de los principales actores de la Liga Uruguaya como jugadores y entrenadores con las instalaciones de Biguá, que bien podría seguir siendo el escenario para un torneo que continuará jugándose sin público debido a la situación sanitaria de Uruguay.

La Liga Uruguaya de Básquetbol se está jugando en cancha de Biguá. Foto: Marcelo Bonjour.

“Está bueno que los integrantes de los equipos se hagan hisopados para volver a la actividad el 17 de mayo ya que el Ministerio de Salud Pública quiere seguir trabajando en el protocolo del básquetbol para evitar contagios o tener la menor cantidad de casos posibles”, remarcó Sebastián Bauzá.

Por último, el director de la SND cerró diciendo que “las dos federaciones se lo tomaron bien y con espíritu de colaboración. Hubo buena receptividad en la medida y es el último tramo que nos queda para esperar que con estas acciones se pueda reducir la movilidad y reducir la cantidad de contagios”.