El "Loco" Abreu te pone la mesa

Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/6npDhPenX6 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 de abril de 2018

Audax Italiano empató 0-0 como local con Antofagasta y quedó en la última posición del torneo chileno. Producto de un triunfo en 11 partidos y siete unidades sobre 33 disputadas, el equipo de Sebastián Abreu no sale del fondo y los hinchas se impacientaron.

Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar, pero no quedaron ahí, sino que despidieron a sus futbolistas con insultos. El que no aguantó más la situación fue Sebastián Abreu. El "Loco", rumbo a los vestuarios, se encontró con una mesa que estaba ahí y reaccionó arrojándosela a quienes lo insultaban a él y a sus compañeros.

Abreu, de 41 años, no pasa por un buen momento. No es habitual titular (ante Antofagasta ingresó a los 22 minutos), aún no anotó por el torneo local y hace un tiempo dijo que quizás se equivocó al elegir Audax Italiano, donde seguramente no continuará para el segundo semestre.

Desde Perú se anuncia que Universitario será el nuevo destino del "Loco" (su club número 27) y el propio jugador no lo negó.

El "Loco" bromeó con lo ocurrido

Este domingo Sebastián Abreu bromeó con lo ocurrido y lo expresó a través de un tuit: