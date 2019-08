Sebastián Abreu da letra en Boston River antes de jugar con Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Boston River recibe hoy a Nacional en Florida, donde hará de local en lo que resta del torneo Intermedio y también en el Clausura. La obligación es del equipo grande, pero Boston también está urgido de puntos. Además es el debut del “Tato” Martín García y el primer partido de Sebastián Abreu como titular.



El “Loco” hubiera preferido dejarle el protagonismo a sus jóvenes compañeros, pero sabe que las miradas están todas puestas en él. Sobre todo porque se enfrentará al equipo de sus amores.



No es la primera vez que lo hace, sino la sexta. Ya lo enfrentó con diferentes equipos en cinco oportunidades. Sólo dos de ellas por partidos oficiales. La primera con Defensor, cuando aún no se había calzado la tricolor, y la otra con San Lorenzo.

Abreu está contento en Boston River, sobre todo ahora que se han afincado para entrenar en el complejo de la Mutual. Y allí han encontrado un espacio que mucho necesitaban. Ayer, por ejemplo, trabajaron en la cancha techada.



El delantero está abocado por estos días a darle letra a sus compañeros. Para que entiendan que si bien el momento que están pasando es complicado, tampoco es malo.



“Hay que manejar la parte anímica y psicológica. Hacerles ver que estamos a dos puntos de la clasificación a una copa. Estamos entreverados, pero el promedio te lleva a pensar que se hizo un semestre muy malo. Entonces no hay que mirar el promedio como rendimiento. Porque salvo en el partido con Peñarol, hemos sido competitivos y parejos con todos los rivales. Igual hay que sumar para salir de la situación en la que estamos y agarrar confianza”, explicó.



“Todo eso se lo digo a los compañeros claro, porque es parte de las tantas funciones que deben cumplir los jugadores grandes en el vestuario. Poder transmitir la situaciones vividas a los que están haciendo sus primeras armas. Explicarles que aunque todos queremos mostrar el mejor juego, a veces hay que ser inteligentes y ubicarse en lo que el equipo necesita en este momento. Más jugando contra un grande. Hay que jugar simple, fácil e inteligente para poder darle pelea a Nacional”.

Foliados sabe que va a ser un partido difícil "A mí me gusta ir más de punta pero no me molesta jugar por afuera" “Nacional es un grande, con muchos jugadores de jerarquía. Va a ser un partido muy difícil, ellos tienen la obligación de ganar por ser grandes, pero nosotros también necesitamos sumar. Aunque sea un punto” dijo Bruno Foliados, quien ya está 100% físicamente tras su lesión.



Por estos días el plantel se está adaptando a la idea de Martín García. “Es diferente, el usa un 4-4-2 un poco defensivo, pero también tenemos buenas armas de ataque, para atacar por banda y hacer el dos contra uno”, agregó quien puede jugar de punta o por afuera. “A mí me gusta más de punta, ahí venía jugado en los últimos años con el ‘Turco’ Apud, pero no me molesta jugar por afuera. Lo he hecho desde juveniles”. Si juega en ese puesto tendrá que levantarle centros a Abreu. “Para nosotros es importantísimo tener a un jugador como él. Suma de todos lados, en el vestuario aconseja y a la hora de entrenar te ordena y te indica. Y ni que hablar lo que transmite en la cancha y el respeto que genera en los rivales. Y también es divertido porque bromea mucho”, finalizó Bruno quien cree que el campo del Campeones Olímpicos le va a costar más a Nacional que a ellos.



A pesar de que se toma muy en serio su papel de jugador experiente, no deja de ser el bromista de siempre. “Las bromas siempre están. Hay que ver de qué tipo. Hay algunas que son de los adolescentes, que hacen entre ellos, y otras en las que participamos. Pero el buen estado de ánimo tiene que estar, es el lugar de trabajo nuestro, el que compartimos todos los días y hay que disfrutarlo. Hay que hacer rueda de mate, conversar con seriedad y también tener espacio para las bromas”.



El complejo de la Mutual les da la posibilidad de quedarse después del entrenamiento y compartir un asado. “Para seguir conociéndonos, porque cuanto mejor los conozcas y entiendas su personalidad, va a ser mejor el rendimiento en la cancha”.

OTRA GENERACIÓN. Aunque Martín García no ha confirmado la oncena, es muy probable que Abreu y Diego Coelho integren la ofensiva. El “Loco” jugó con Fabián, el papá de Diego, y ahora lo hace con su hijo.



Ser compañero de quienes jugaron con su padre no es nuevo para Coelho dado que ya viene jugando con Diego Scotti, Pablo Álvarez y Carlos Valdez. Pero es la primera vez que a Abreu le toca con el hijo de un excompañero. “Es gracioso. Antes tenía al ‘Cabeza’ y ahora al ‘Cabecita’. Es igual al padre, en los gestos, en la forma de hablar. A veces hasta pierdo la noción y me parece que es Fabián. Además conoce las anécdotas de la época nuestra porque se las contó el padre. Lo tuve de mascota y hoy lo tengo acá de compañero”.

NACIONAL. “Para el hincha siempre es raro enfrentarse a su club. Pero como ya lo enfrenté varias veces ya sé con qué me voy a encontrar. Para mí va a ser una sensación linda, hasta que pite el árbitro, después voy a hacer todo lo posible por ganar”, afirmó el delantero quien se reencontrará hoy en el Campeones Olímpicos con varios excompañeros tricolores: Mejía, ‘Palito’ Pereira, ‘Rafa’ García, el ‘Chory’ Castro y Sebastián Fernández. “Hay una banda linda, además de la gente que trabaja en el club que se mantiene”.

EN FLORIDA. “A mí me encanta jugar en el interior. Recuerdo que en el 2015 teníamos que ir a jugar con El Tanque y los dirigentes querían cambiar la localía. Fui uno de los que me opuse. Primero porque El Tanque jugaba ahí de local. Y además, porque el ambiente que se arma en el interior es muy lindo. La gente está ávida de ver de cerca a sus ídolos. Hoy van a tener a varios jugadores mundialistas, hasta dos veces mundialistas como es el caso de ‘Palito’ y el mío. En esas cosas me traslado a mi infancia”, dijo y recordó la única vez que vio a los jugadores albos de cerca.



“En el 92 yo ya era grandecito, pero fue Nacional a Minas a jugar con la selección de Lavalleja. Estaba Dely Valdez, Wanchope, Pintos Saldaña, Seré. No me saqué fotos porque no había celular. Y yo no andaba bien como para tener cámara. Lo que conseguí fueron firmas y para mí fue un día fantástico”.