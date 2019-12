Sebastián Abreu y un cambio de rol en Boston River: al cuerpo técnico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la salida de Martín García, quien será el nuevo entrenador de Danubio, quedó vacante el cargo de director técnico en Boston River. Con eso se le abrió la puerta a Sebastián Abreu, quien está confirmado será parte del cuerpo técnico, aunque no si pondrá fin a su etapa como futbolista y tampoco si será el entrenador principal.

El "Loco" confesó hace algunos días que ahora sí está pensando seriamente en ponerle fin a su carrera como jugador, pero todavía no lo ha hecho. En el último semestre defendió a Boston River, donde jugó 19 partidos (fue titular en 10) y anotó dos goles.

La Sociedad Anónima Deportiva que gerencia el fútbol de Boston River le ofreció integrar en principio el futuro cuerpo técnico y Abreu dio el OK y que sea el entrenador principal pasaría por su decisión de colgar o no los botines.

Abreu, que ha jugado en 28 equipos diferentes y por eso tiene el récord guinness, no está muy convencido todavía de abandonar la práctica activa del fútbol profesional y esto sería una condición para que fuera el técnico de Boston River. Y no tanto del club, sino del propio Sebastián, quien en el primer semestre de este año tuvo su primera experiencia como entrenador en Santa Tecla (ganó la Superopa y llegó a cuartos de final del torneo salvadoreño) y no se permitió jugar al mismo tiempo, pues considera que el técnico debe preocuparse exclusivamente por analizar el juego, por lo cual cree que es contraproducente ser al mismo tiempo jugador.

En cuestión de días nada más se sabrá si el Abreu futbolista le da definitivamente paso al Abreu entrenador.