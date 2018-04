“Seba” Rodríguez y Gonzalo Bueno hacen méritos

Ese hecho se da en gran medida por la buena rotación del plantel que viene realizando el entrenador a la largo de la temporada, que si bien es cierto que hay un equipo titular, el nivel del plantel en general está siendo muy regular.



Por primera vez en la Copa Libertadores, contra Real Garcilaso el miércoles fueron titulares Sebastián Rodríguez y Gonzalo Bueno, que habían jugado antes tres partidos del certamen internacional, pero entrando desde el banco de suplentes. El volante acumula 138’ disputados en la Copa y el mediapunta 173’.



Ambos han tenido más minutos en el Torneo Apertura. El “Cabeza” fue titular en seis de los 12 partidos que lleva jugados Nacional en cancha (631’) al tiempo que el “Zorrito” también fue titular en seis, acumulando 575’ y siendo el segundo máximo goleador del equipo con cuatro tantos, incluyendo el importante gol del clásico el fin de semana pasado.



Contra los peruanos, ambos jugadores tuvieron un gran rendimiento y le mandaron un mensaje al DT: “Queremos ser titulares”.



Fueron los cambios que realizó el entrenador con respecto al partido contra Peñarol -en lugar de Santiago Romero (suspendido) y de Carlos De Pena- y ambos respondieron muy bien.



Rodríguez fue la figura del partido. Fue quién llevó la batuta para generar el juego y el encargado de manejar los tiempos del partido. Cuando el gol no llegaba manejó, sin desesperación, la pelota de un lado a otro hasta encontrar los espacios. Además, hizo precisos cambios de frente, para generar la sorpresa en la defensa rival e intentar así abrir una retaguardia que en el primer tiempo estuvo muy cerrada.



Bueno tuvo un ida y vuelta constante por izquierda, se entendió bien con Jorge Fucile y le dio una cuota de vértigo por su sector. Si bien no marcó en la noche del Gran Parque Central, metió el centro para el cuarto gol de Gonzalo Bergessio.



Más allá de que tiene en su haber cuatro tantos en el Apertura, también ha sido uno de los máximos asistidores del equipo.



Lanzar los centros en carrera de buena manera viene siendo una de sus principales virtudes, y donde quizás le saca una pequeña ventaja a De Pena, que ha sido en el semestre el dueño del puesto por ese sector en el equipo A, a excepción de este último encuentro.



El número 20 tuvo rendimientos más irregulares en lo que va de la temporada, aunque jugó partidos en los que fue figura, como contra Chapecoense en Montevideo o Real Garcilaso en Cuzco, donde realizó un imponente desgaste físico y pareció no haber sentido la altura. También fue la estrella contra River Plate, donde marcó un golazo.



Según los puntajes que otorga Ovación tras los partidos, Bueno promedia un 6.5 en la temporada y De Pena un 5.5.



La competencia de Rodríguez va por otro curso. Medina lo puso ante Real Garcilaso porque precisaba un doble cinco más ofensivo, porque no quedaba otro resultado posible que ganar. Además, el “Cabeza” puede jugar unos metros más adelante, atrás del centrodelantero, pero no se ha notado tan cómodo ahí porque no tiene tanto panorama de cancha.



Santiago Romero y Diego Arismendi (primero como zaguero) han sido en la Copa los habituales titulares junto a Oliva, pero cuando el equipo necesitó más intensidad para recuperar la pelota.



Lo cierto es que Nacional le está sabiendo sacar jugo al extenso plantel que tiene.



Práctica en Los Céspedes y quedan concentrados

Nacional entrena hoy desde la hora 17.00 en Los Céspedes y ya quedará concentrado para el partido de mañana contra Atenas de San Carlos, que se disputará en el Gran Parque Central a partir de la hora 17.00. Jorge Fucile sufrió una contractura muscular en su pierna derecha el miércoles contra Real Garcilaso y seguramente no se lo exponga mañana para cuidarlo y que pueda jugar contra Santos.