Seattle Sounder ganó el clásico y lo celebró al ritmo de un "Jingle Bells" especial

Volver a ganar el clásico fue emocionante. Y hacerlo en la casa del rival de todas las horas merecía una celebración diferente. La edición número 107 del Cascadian Derby, en el marco de una nueva fecha de la MLS, fue nuevamente para el Seattle Sounders de Nicolás Lodeiro.

Con los goles de Cristian Roldán y Raúl Ruidíaz la victoria se concretó por 2-1 ante Portland Timbers en el Providence Park.

Por eso en el camarín, tras las felicitaciones del entrenador, los jugadores empezaron a cantar la tradicional canción "Jingle Bells", aunque modificando la letra. En lugar de entonar "Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way/Oh what fun it is to ride/In a one-horse open sleigh" , la cambiaron por "Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way/Oh fun what it is to see seattle win away! Hey!". Para dejar en claro que lo divertido es ver ganar a Seattle.