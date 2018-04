Schwartzman le pide un lugar a Sampaoli

Muchas veces Diego Schwartzman contó que durante su adolescencia se debatió entre el tenis y el fútbol, y aunque ahora el ranking mundial de la ATP no hace otra cosa que confirmarle que no se equivocó al elegir por la raqueta (llegó al puesto 15), sigue confirmando que la pasión no se esfumó.



La habilidad de Schwartzman para el fútbol quedó comprobada al hacer jueguitos con una pelota de tenis. En su cuenta de personal de Twitter, además, el popular "Peque" escribió: “Sampaoli, estoy para Rusia”.