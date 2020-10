Juan Alberto Schiaffino y Enzo Francescoli, candidatos al "Dream Team" del Balón de Oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Alberto Schiaffino, para muchos el mejor futbolista uruguayo de la historia y protagonista directo de la gesta de 1950, y Enzo Francescoli, la gran estrella de Uruguay en dos décadas, son los únicos jugadores que fueron incluidos por la redacción de France Football como candidatos a integrar el Ballon d'Or Dream Team, cuya integración saldará a la luz en diciembre próximo.

Enzo Francescoli y la Copa América de 1995.

El primer jurado del Balón de Oro fue conformado por la redacción periodística de la revista francesa, pero la designación final del once ideal de todos los tiempos recaerá en manos de 170 especialistas de todo el mundo.

arquero Se olvidaron de Ladislao Mazurkiewicz

La primera selección de arqueros de France Football. Foto: @francefootball.

La primera parte de la operación perfectamente puede ser cuestionada en diversas latitudes. Del lado uruguayo sorprende que no hayan superado la elección primaria figuras de la talla de Ladislao Mazurkiewicz, Héctor Scarone y José Nasazzi. Quizás el hecho de ignorar las primeras décadas del glorioso fútbol mundial hayan perjudicado a los dos últimos, pero "Mazurka" seguramente hubiese merecido un lugar por encima de alguno de los otros guardametas seleccionados en primera instancia.

zaguero (lateral) derecho Brasil acá hizo historia siempre

Para el puesto de zaguero (lateral) derecho hay tres brasileños. Foto: @francefootball.

La composición de la defensa France Football la conforma con un solo zaguero central, un lateral derecho y un lateral izquierdo. La figura táctica impuesta es la del 3-4-3, razón por la cual se le entregará más posibilidades de ingresar en el once ideal a los jugadores más creativos. En la función de lateral es bravo que el lugar lo pierda un brasileño. Al constituirse como línea de tres, hay mayores posibilidades para otros futbolistas. Los jugadores brasileños considerados fueron estrellas planetarias, pero hubo otros que también pudieron aparecer, como Nelinho.

zaguero central José Nasazzi mereció un reconocimiento

Daniel Passarella es el único zaguero sudamericano en la lista. Foto: @francefootball.

Entre los mejores zagueros de la historia, sin inconvenientes, debería tener posibilidades de pelear por ingresar al once histórico un jugador que supo ser considerado uno de los mejores defensas latinoamericanos de todos los tiempos: José Nasazzi. Sin embargo, France Football decidió con sus periodistas embarcarse en una representación casi totalmente europea. El único sudamericano que se metió en la lista es el argentino Daniel Passarella.

Zaguero (lateral) izquierdo Brasil contra Europa

¿Zaguero o lateral? Un problema para elegir el candidato. Foto: @francefootball.

Del otro lado de la defensa se presenta un problema similar al de la derecha: ¿qué se elige? ¿Un zaguero o un lateral? Si fuese por el primero, difícil que haya cabida para un sudamericano. Si es por el papel de corredor de la banda, no hay manera de superar lo que le regalaron al fútbol mundial Roberto Carlos o Junior. Queda claro, en la elección establecida que es Brasil contra Europa.

el doble cinco Los lugares no son suficientes

Para el doble cinco sobra talento. Foto: @francefootball.

La otra lista para formar el eje central del mediocampo. Foto: @francefootball.

En las dos listas armadas para ocupar un puesto en el doble cinco no hay cupos suficientes para los grandes talentosos y fenomenales mediocampistas que vio el mundo fútbol. Alguno más pudo ser incluido: el holandés Edgar Davids, el francés Alain Giresse, el gran capitán de Uruguay Obdulio Varela, el peruano César Cueto, el brasileño Zito, entre otros, no fueron incluidos por la redacción de France Football.

mediocampista derecho Enzo Francescoli en la nómina

Sobra clase para jugar por la banda derecha del mediocampo. Foto: @francefootball.

Enzo Francescoli la rompió. Fue, sin dudas, el gran jugador uruguayo de dos décadas y con destaque internacional por el papel que supo cumplir en River Plate de Argentina. El "Príncipe" entró a pelear un lugar en un mediocampo. En la competencia por esa banda, los periodistas le pusieron al lado a Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano. Entrar en el once final es "misión imposible" para el uruguayo. Queda claro que, entre otras cosas, se busca que Maradona y Pelé no compitan por el mismo lugar.

mediocampista izquierdo Al "Rey" lo ponen en el lugar correcto

Pelé sin la competencia de Maradona para el once ideal de todos los tiempos. Foto: @francefootball.

Juan Alberto Schiaffino, ese jugador que en 1990 en la previa de la Copa del Mundo, fue elegido como el mejor extranjero en pisar suelo italiano fue incluido en la lucha para ganarse el lugar de mediocampista izquierdo. Sus posibilidades son remotas porque Pelé, a diferencia de lo que ocurrió con Diego Maradona, fue colocado para pelear de forma correcta por el puesto que le corresponde.

extremo derecho Para que Messi entre con Maradona y Pelé

Este puesto debería ser para un brasileño, pero lo pusieron ahí a Messi. Foto: @francefootball.

Viajar en el tiempo (se optó hacer la encuesta desde mediados de 1950 en adelante), no siempre se realizó con precisión científica en lo que respecta a las ubicaciones. Acomodar lugares permite, entre otras cosas, alejarse de la polémica de sacar del once a algunas extraordinarias estrellas. Como puntero derecho clásico, imposible que ese lugar no sea propiedad de Garrincha. El más endiablado de todos y el más puntero-puntero. Pero al estar Messi en la nómina, es fácil concluir de qué manera terminará la elección de este puesto.

centrodelantero Un lugar muy disputado

Los candidatos para ser el mejor centrodelantero. Foto: @francefootball.

Johan Cruyff contra Gerd Müller y dos brasileños fabulosos como Ronaldo Nazario y Romario. Acá parece estar la lucha para meterse en el Balón de Oro del Dream Team de France Football. Los otros exponentes parecen estar un escalón por debajo.

puntero izquierdo Una lucha con un candidato claro

La lista de candidatos para ser el extremo izquierdo con un favorito. @francefootball.

¿Extremo izquierdo? ¿Puntero por la raya? ¿Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Rivaldo o Karl Heinz Rummenigge por ese lugar del campo? ¿Y Juan Joya? ¿René Rensenbrink? La lucha parece estar entre Cristiano Ronaldo y Ronaldinho y con favoritismo marcado para el portugués.