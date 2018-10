Diego Maradona: "Scaloni no puede dirigir ni el tráfico"

En una entrevista para Clarín, Diego Maradona cargó fuerte contra el nuevo entrenador de la selección Argentina. "Ahora ponen a (Lionel) Scaloni... Es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice 'yo estoy preparado'; pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh", señaló.

"Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo", agregó.

Asimismo, Maradona terminó pidiendo el nombramiento de César Luis Menotti como futuro DT y bajó la posibilidad de la llegada de Martino, Simeone, Pocchetino y Gallardo, ya que "no van a presentar un proyecto en la AFA, que sabemos que no lo van a respetar".

Sobre la actuación de Argentina en Rusia 2018:

"La verdad que entramos como Guatemala y salimos como Costa Rica. Me dolió mucho".

La ausencia de la camiseta número 10 ante la interrogante sobre la continuidad de Messi:

"Me parece un boludo (sobre Scaloni y la decisión de que ese número no se utilice), porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10".