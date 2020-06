Scaloni contó la reacción de Sampaoli cuando le dijo que se quedaba en la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Scaloni, el entrenador de la selección de Argentina, reveló qué sucedió después de que le enviara un mensaje a Jorge Sampaoli para decirle que su intención era seguir en la AFA luego del Mundial de Rusia 2018, en el que la albiceleste fue prontamente eliminada y el rosarino fue uno de los ayudantes en el cuerpo técnico.

El técnico casildense pretendió quedarse en el cargo, como lo establecía su contrato, pero Claudio Tapia, el presidente de la entidad, presionó para que renunciara, y lo consiguió al cabo de unos días.

"Luego del Mundial le mandé un mensaje a Sampaoli y le escribí que me gustaría quedarme en la AFA. Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante que tiene vocación de técnico quiera largarse solo. Nunca más hablé con él después de eso", relató Scaloni, en un diálogo con el programa “De fútbol se habla así desde casa”, de Directv Sports. Y dio entender que nunca tuvo una respuesta.

No obstante, el actual DT de la Argentina dejó en claro que en ese momento no imaginaba que iba a hacerse cargo de la selección mayor. "Me quedé para entrenar a la Sub 20. Jamás pensé que iba a terminar en la mayor, que es lo que se dio después", explicó Scaloni.

En otro orden, el ex defensor se plantó frente a la mirada que había sobre él cuando tomó las riendas del equipo. "No hace falta una bandera que diga ‘perdón, Scaloni’, porque jamás me sentí menospreciado. Yo ya sé que no tenía experiencia", mencionó.

Y dio unos apuntes sobre el conjunto albiceleste, con la incertidumbre de este momento de pandemia que tiene paralizado al fútbol internacional. "Es imposible decir hoy quién será el arquero en las eliminatorias. En la Copa América atajó (Franco) Armani, pero el Flaco (Esteban) Andrada está en un nivel bárbaro y (Juan) Musso y (Agustín) Marchesín vienen empujando", sostuvo.

También habló de los delanteros: "Agüero y Lautaro (Martínez( se llevan muy bien. No hace falta que me meta a aclarar algo que no tiene sentido. Harán una gran dupla para la selección. Kun es muy válido para el grupo, siempre alegre, y eso suma mucho", subrayó Scaloni. E hizo un párrafo aparte por Mauro Icardi: "Sigue en consideración y si tiene que venir, va a estar, aunque por ahora creemos que estamos cubiertos. Hablé por teléfono en su momento, cuando estaba en conflicto con Inter, y le expliqué que iba a quedar afuera porque los demás sí jugaban en sus clubes. Mauro no está descartado para nada, bajo ningún concepto. Es más, creo que está en la edad justa como para ser un delantero importante".