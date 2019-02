Sarri y Kepa aclararon la insólita situación en el Chelsea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El episodio entre Kepa Arrizabalaga y Maurizio Sarri en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra se robó el fin de semana y a pesar de la derrota del Chelsea ante Manchester City, siguen las repercusiones.

“Ha sido un gran malentendido. Entendí que tenía una lesión, me di cuenta unos minutos después de que podía jugar. Quería meter a Caballero en el campo porque pensaba que Kepa no estaba en condiciones y Kepa solo quería decirme que podía jugar. Él estaba en lo cierto, pero creo que lo expresó de mala manera. Lo supe (que estaba para jugar) cuando me lo dijo el doctor después”, explicó el entrenador italiano del Chelsea, que explotó en la cancha. La situación fue así: pocos minutos antes de la prórroga, cuando el golero español sufrió un problema muscular y Sarri intentó sustituirlo, Kepa no quiso salir del campo, alegando que podía continuar jugando el encuentro.

Sarri negó que quisiera meter a Caballero solo por los penales y afirmó que lo iba a sustituir porque pensaba que Kepa tenía un problema físico.

No solamente habló el técnico del Chelsea. También lo hizo Arrizabalaga, quien contó:“En ningún momento fue mi intención desobedecer al entrenador. Había sido atendido dos veces por los médicos y él creyó que no estaba en condiciones de seguir. Fueron dos o tres minutos de confusión hasta que llegaron al banco y se lo contaron a Sarri”.

“Si lo ves desde afuera, puede que no fuera la mejor imagen. Hablé con el entrenador y creo que fue un malentendido. Entiendo que en la televisión y en los medios se hable sobre esto, pero estoy aquí para explicar todo y para decir que no fue mi intención ir contra el técnico. No fue insubordinación, solo quería decir que estaba bien”, remarcó el arquero español en conferencia de prensa.

Lo cierto es que los protagonistas del gran episodio del fin de semana dieron la cara ante tantas versiones, barrieron para adentro y todo quedó solucionado: “Sé la imagen que he dado, pero no era mi intención negarme a salir”.