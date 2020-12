Saralegui: "Creo que quedo hasta febrero porque hay extensión del contrato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Saralegui anticipó que puede llegar a quedarse como entrenador de Peñarol hasta la finalización del Torneo Clausura, porque desde la Asociación de Entrenadores de Fútbol (Audef) le comunicaron que "existe la obligatoriedad de extender el contrato hasta la finalización del campeonato".

En su diálogo con Vamos que Vamos (94.7 FM y 1050 AM), Saralegui precisó "creo que me quedo hasta febrero. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y hay una prórroga. A mi mandaron una nota de Audef que se estaba analizando si un DT tiene un contrato hasta diciembre se extiende hasta el final del Clausura".​

Al respecto profundizó: "Todavía no vino el cambio de mando y no está claro. Pero supuestamente vamos a dirigir todo el Clausura. Por qué no voy a estar hasta febrero si tengo contrato hasta diciembre y prácticamente hay una prórroga obligatoria. A mí me mandaron una nota, lo cual agradezco, desde Audef, que se estaba analizando si un DT tiene un contrato hasta diciembre como el campeonato sigue hasta febrero el vínculo se extiende hasta el final del Clausura, porque los clubes estarían obligados a llegar al final del torneo".

Igualmente reconoció que "puede pasar lo contrario, que los resultados no se den, pero no sé si se considera un cese. Lo que pueda pasar es que Peñarol decida que yo me tenga que ir".

En lo que refiere a la postergación del partido clásico y sobre los beneficios o los perjuicios, indicó: "Son todas teorías. Una cosa es la continuidad y el ritmo de juego que eso eso importante, pero a la larga va a ver un equilibrio porque nosotros entrenamos de la misma manera que jugamos, así que vamos a ver. No hay nada definitivo, es un partido muy difícil, pero Peñarol está preparado para jugarlo".​

Igualmente, admitió que "personalmente y todo Peñarol, tambíen, pretendíamos que se jugara contra Danubio para tener a Gio (Giovanni González) y a toda la línea de cuatro, pero todo no se puede. A veces hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Es importante su baja, pero si tenemos un plantel con 30 y pico de jugadores y no podemos suplir a uno eso está mal. Creo que con otras características podemos suplirlo".

El técnico de Peñarol no quiso dar pistas precisas porque "ahora tengo una semana más y en una semana pueden pasar muchas cosas. Vamos a seguir preparándonos. Vamos a seguir trabajando".

En ese sentido dejó al descubierto que si el clásico se hubiese jugado el pasado domingo "el lateral derecho era Robert Herrera, pero Acosta viene bien y también puede jugar, pero puede haber alguna otra variante porque esto no es redondo. Esto tiene mucha complejidad el fútbol".​

También informó que "Nahuelpán está cada día mejor, está muy bien. Yo diría que está para jugar 20 o 30 minutos o medio tiempo" y hasta descubrió que "si se hubiese jugado el clásico el 9 era el 'Canario' (Agustín Álvarez Martínez) y el que no jugaba era Urretaviscaya".​