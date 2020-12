Saralegui: "Si tengo chance voy a pelear para quedarme en Peñarol como una garrapata"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La puerta de Los Aromos para Mario Saralegui no se cerró del todo y de hecho quedó entornada luego de lo que fue su última práctica al frente del plantel de Peñarol hace algunos días.

Ignacio Ruglio no lo descartó como posible entrenador aurinegro para el Torneo Clausura y en diálogo con Último al arco de Sport 890 el propio técnico expresó: "el nombre mio está arriba de la mesa y está porque me lo dijo el presidente. He tenido conversaciones con él y algún mensaje con Pablo (Bengoechea), pero es una decisión que no es fácil".

"Con Bengoechea, somos amigos, tuvimos una charla antes de las elecciones donde me contó el proyecto que tenía y todo lo que pensaba. Luego de las elecciones, cuando asume como director deportivo, volvimos a hablar y en determinado momento expresamos que había que tener calma, dejar de lado aspectos personales y pensar en el club", agregó.

Su intención es quedarse en el club y lo manifestó con una frase al estilo de Mario Saralegui: "Es mi equipo, es el lugar donde yo quiero estar. Si tengo chance voy a pelear para quedarme en Peñarol hasta el último momento para quedar prendido como una garrapata ahí".

"Yo no necesito decirle nada a Pablo para convencerlo. Con Pablo podemos tomar mate y conversar, pero es ahí donde entra el sentido pleno de la palabra profesional. Esto no es por amistad es el club más importante del país y por eso que debemos prestarle la mayor atención posible", sentenció.

Saralegui también se considera un candidato fuerte ya que "yo tengo el equipo armado, si no lo tocan, para pelear el campeonato. El conocimiento del plantel ayudaría en la teoría de la continuidad del técnico".

Sobre si le pareció una sorpresa que Diego Forlán sea uno de los candidato afirmó: "No me sorprende porque Forlán es un entrenador, tiene el título habilitado para trabajar. Hay gente que considera que no salió del club de la mejor manera porque tenía que tener más crédito y es una posibilidad más de muchos otros entrenadores que también a lo largo de su carrera han hecho muchos méritos".

Respecto a lo que fue su trabajo en Peñarol concluyó: "Tengo mucha tranquilidad y satisfacción de que he logrado mejorar el rendimiento de los futbolistas y no hay un solo futbolista que haya bajado su rendimiento. Humildemente es lo que yo prometo cuando entro a un equipo".