Saracchi: "Vengo de un año complicado y es una felicidad tremenda estar acá"

"La verdad que una felicidad tremenda estar acá porque vengo de un año complicado donde no tuve muchos minutos, pero estar en los 23 me da confianza y me permite sacarme un peso de arriba, pero el hecho de estar acá implica mucho", aseguró Saracchi.

"A cualquiera le entra la duda de decir si estoy o no, pero también se confía en uno. Estaba tranquilo por dentro porque fue un año complicado y si no iba a estar lo iba a comprender", se sinceró el lateral-volante.

Sobre su polifuncionalidad manifestó: "En la banda puedo cumplir las dos funciones (lateral o volante) y es importante no jugar solo en un puesto porque suma mucho en el fútbol de hoy en día".

"Fue un paso muy rápido el mio por River. Tuve la confianza y aprendí mucho. Pasé rápido a Europa y a jugar en la selección mayor. El estar acá me suma mucho y voy a aprender mucho", agregó el jugador del Leipzig de Alemania.



"Es cierto que para algunos puede ser su ultimo torneo. Cada jugador y cada uno que es parte del cuerpo técnico tiene un objetivo. Para algunos es afirmarse, para otros una ultima chance, pero es un desafío para todos. Queremos salir campeones, pero más allá de eso hay objetivos personales", aseguró Saracchi.

En relación al recambio opinó: "Lo han hecho otros jugadores en su momento que hoy pasan los 30 años. Lo han asumido en el Mundial donde hubo un recambio en el mediocampo con mucho talento. Los jugadores van a rotar y llegarán jugadores jóvenes que le dan frescura, pero sin perder de vista la experiencia que es importante en nuestra selección".

"Ir a Europa fue un cambio muy grande. En River nosotros jugábamos cada partido a ganar y es un equipo que está acostumbrado a ganar copas y pelearlas, pero en Europa a veces ellos toman los partidos como uno más o como un trabajo y eso nos cuesta porque vivimos distinto el fútbol. Eso es lo que tengo que llevar más tranquilo porque tampoco se vive de la misma manera", sentenció.