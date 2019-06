Con Saracchi, Uruguay ganó otro polifuncional para la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el fútbol actual son muy importantes los jugadores polifuncionales. Es que tenerlos en el plantel te dan la posibilidad de contar con mayor cantidad de variantes. Ese es el caso de Marcelo Saracchi, que fue convocado por el maestro Óscar Tabárez para la Copa América pese a no tener continuidad en el Leipzig, donde en el año sólo jugó un partido, contra el Werder Bremen (1-2), el 18 de mayo, completando los 90’.

“En la banda puedo cumplir las dos funciones (lateral o volante) y es importante no jugar sólo en un puesto porque suma mucho en el fútbol de hoy en día”, puntualizó el exjugador de River Plate argentino.

Saracchi peleará el puesto en Brasil con Diego Laxalt, aunque parte en desventaja, ya que el futbolista del Milan italiano últimamente ha jugado con el maestro de titular. Aunque su posición es por derecha, alguna vez Martín Cáceres también ha dado una mano por izquierda.

Menos probable es ver a Saracchi como volante izquierdo, pero él es conocedor de ese puesto en el campo de juego y es otra variante que maneja el DT.

“Tengo una felicidad tremenda por estar acá porque vengo de un año complicado donde no tuve muchos minutos, pero estar en los 23 me da confianza y me permite sacarme un peso de arriba”, concluyó Saracchi.