Marcelo Saracchi: "Este es el principio, si Dios quiere, de una larga etapa"

"Cuando salió la lista fue un momento de alegría y felicidad para mí y mi familia. Me escribió Mario Rebollo y me avisó de la reserva. Tuve una sobrecarga en el posterior, pero ya estoy recuperado", señaló Marcelo Saracchi este martes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).

"Este es el principio, si Dios quiere, de una larga etapa. Tengo que estar tranquilo que si no es ahora, va a poder ser en la próxima citación. Me tocó estar en todos los procesos de selección. La verdad ya estaba extrañando el Complejo Celeste. Es un lugar donde te forman de otra manera, te hacen crecer como persona", agregó.

Sobre su llegada al Leipzig, contó: "Soy el primer jugador que habla español acá. Fue un cambio muy radical en mi carrera. Llegué y jugué y estoy contento por eso. Hice una escalera de menos a más: Danubio, River Plate de Argentina y ahora Alemania".

Asimismo, explicó: "Los laterales acá no son tan agresivos y subís permanentemente. Al no marcar tanto, tenés más libertad. Los recorridos son más cortos, pero intensos. Estoy corriendo unos 11 kilómetros por partido".

"El Bayern Munich y el Borussia Dortmund son difíciles de vencer y siempre son los candidatos a ganar el título. Se nota la diferencia con los demás equipos. El objetivo del Leipzig es seguir en la Europa League y este año tratar de entrar entre los tres primeros para clasificar a la Champions League", añadió.

"El vestuario es diferente, hay que ir adaptándose. Obviamente no es lo mismo que en Uruguay o Argentina. Extraño todo. Acá no encuentro yerba, dulce de leche... Nos dan clases de alemán a las que no podés faltar. Por ejemplo, la convocatoria pasada hubo dos compañeros que quedaron fuera por faltar a un par de clases de alemán", finalizó.