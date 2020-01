Saracchi fue presentado en el Galatasaray con una particularidad en su camiseta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el número 36 en su espalda fue presentado Marcelo Saracchi como nuevo jugador del Galatasaray de Turquía del que llega proveniente del Leipzig de Alemania.

El carrilero con presencia en la selección uruguaya no contaba con minutos suficientes en el líder de la Bundesliga y de esta manera se marchó al líder de Turquía donde buscará tener más actividad.

Yeni transferimiz Marcelo Saracchi, kendisini Galatasaray’a bağlayan imzanın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret etti.



Detaylar için 👉 https://t.co/vGNkn40bWg pic.twitter.com/RBsFwEzHCf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020

Fue una jornada muy intensa para Saracchi teniendo en cuenta que no solo fue presentado sino que también se llevó a cabo la revisión médica, firmó su contrato y además recorrió el museo del equipo turco.

Cabe remarcar que en uno de los equipos más grandes del fútbol de ese país será compañero de Fernando Muslera quien es el arquero titular e ídolo del elenco de Estanbul.

Marcelo Saracchi ile sözleşme imzalandı



Detaylar için 👉 https://t.co/eBmbN9pC5J pic.twitter.com/jthj14lIQ1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020

En declaraciones a la web del club aseguró: "Me gustaría agradecerles a todos una vez más porque desde el primer minuto que llegué, todos me saludaron increíblemente, todos los que conocí, todo el personal del club me ayudó".

A su vez remarcó que "Gracias a Muslera, es un equipo muy conocido en Uruguay. Conozco a nuestra hinchada y sé que tenemos un grupo de fanáticos muy apasionado".

Antes de finalizar recalcó: "Puedo garantizar que siempre haré lo mejor para el equipo y para hacer felices a los hinchas y así lograr todos juntos el éxito".

EL DETALLE La camiseta con su segundo nombre

Un detalle que llamó la atención en la presentación de Saracchi es que en su camiseta, además del número pusieron su nombre, pero no colocaron el habitual Marcelo.

En la remera con la que se presentó decía Josemir que es su segundo nombre y con el que terminó siendo presentado como nuevo jugador del Galatasaray.

Saracchi remarcó que eligió el número 36 porque el 3 y el 6 son su número favorito y el de su pareja. La idea primaria era utilizar el 3 pero como no pudo unió el suyo con el de su pareja.