Saracchi: "La idea es salir del club, no estoy cómodo con la situación"

Marcelo Saracchi no está pasando por la mejor situación individual en el Leipzig alemán. En su segunda temporada en el club y luego de un comienzo en el cual sumó varios minutos, no ha contado con participación y tampoco es tenido en cuenta por el entrenador Julian Nagelsmann, que comenzó con buen nivel en la Bundesliga siendo líder pero ahora cayó a la quinta posición.

"A corto plazo llegar a diciembre, conseguir algunos minutos en el club y tratar de salir a préstamo o con otra opción. La idea es salir del club porque obviamente no estoy cómodo con la situación porque necesito jugar, agarrar minutos, confianza. A largo plazo, tratar de mejorar mucho con el tiempo; también volver a Sudamérica, al alto nivel como es River", le dijo el jugador uruguayo al programa radial La Página Millonaria de Argentina, parcial de River Plate.

De todas formas confirmó que su intensión "sería continuar acá (en Europa) porque tuve familia acá, estoy con mi familia acá, estoy con mi señora. He formado algo y quiero quedarme, no volver a Sudamérica", agregó el zurdo de 21 años oriundo de Paysandú.

"No se puede comparar (River y Liepzig) porque hay mil cosas que los diferencian. Acá llegué, jugué, anduve bien. Las cosas se manejan un poco diferente, no es lo mismo que en River que Marcelo (Gallardo) al que está bien lo pone y no importa el nombre, no importa nada. Acá es diferente, tenés más competitividad, jugadores de alto nivel; por ahí entrás vos, entra el otro y es un poco más de lo mismo", comentó.

Saracchi "Gallardo está un paso adelante de todo el mundo"

Desde su salida de River en junio del año pasado, su lugar en el lateral izquierdo lo tomó de forma definitiva Milton Casco, cuestionado en su momento. "Marcelo (Gallardo) está un paso adelante de todo el mundo. Por ahí lo que uno espera que haga por ahí termina haciendo lo contrario. En el momento por ahí fue criticada la dirigencia por no traer un lateral, porque por ahí Milton no estaba en un buen momento.Tanto Marcelo como Milton le demostraron lo contrario a todos. Hace tiempo viene siendo uno de los mejores del plantel", afirmó el uruguayo.

Además sostuvo que el "Muñeco" en su tiempo en River (casi un año) le aportó aspectos significativos para su carrera y su juego. "Marcelo me dejó la representación de cómo uno debe ser como técnico. La verdad que es un tipo leal, que va de frente y pone al que tiene que poner, no le pesa nada. Por eso está hoy donde está, por la personalidad que tiene él", comenzó. Y agregó que "me mostraba videos sobre cómo me tenía que posicionar, cosas que son básicas y son detalles que te hacen mejorar muchísimo".