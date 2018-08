Sigue el campañón de Aguirre: ahora São Paulo le ganó el clásico a Corinthians

Por la fecha 14 del Brasileirao, São Paulo venció como local por 3-1 a Corinthians y se quedó con el clásico. Los goles de Anderson Martins (56') y Reinaldo (70' y 82'), le dieron el triunfo al equipo tricolor. El descuento para la visita lo puso Jonathas en el primer minuto de tiempo adicional.

De esta forma, el equipo que dirige Diego Aguirre continúa segundo en el Brasileirao con 29 unidades. Flamengo, que este fin de semana venció 2-0 a Botafogo, lidera el certamen con 30 puntos. En la siguiente jornada, el próximo jueves, São Paulo visitará a Gremio.

"Nosotros sentimos el fútbol a partir de la entrega, del sacrificio, de pelear por cada pelota. Los jugadores están dando el máximo. Me siento orgulloso de ellos, me siento identificado con un equipo que quiere ganar y lucha por ello. Podemos ganar o perder, pero lo que no puede cambiar es la entrega, el sacrificio en cada partido... pero estamos jugando bien", dijo la "Fiera".

"Sé que es un clásico y significa mucho para la hinchada. Esa victoria fue importantísima, pero para mí fue tan importante como la que conseguimos en el Maracaná, contra el Flamengo (1-0 el pasado miércoles), por la importancia de la tabla. Podríamos haber perdido y quedarnos muy lejos", agregó el DT uruguayo.

Finalmente, señaló: "Hoy estamos bien, con equilibrio. El trabajo fue importante a la hora de recuperar la pelota y defender. El equipo tuvo intención de jugar siempre. Hemos hecho un partido muy bueno, pero aún queda mucho campeonato por delante".