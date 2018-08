En Santos hay un "guerrero" del gol: Jonathan Rodríguez

Santos Laguna, actual campeón del fútbol mexicano, registró su tercer triunfo consecutivo tras ganar 3-1 a Tigres UANL con un doblete del delantero uruguayo Jonathan Rodríguez en la quinta jornada del torneo Apertura.

Los "Guerreros" de Santos llegaron a 12 puntos para ubicarse en el segundo lugar, por abajo del líder invicto Cruz Azul, que registra 13 unidades.

"Estamos a un punto del líder y no tenemos que conformarnos, hay que buscar siempre estar lo más alto posible. Sumamos tres victorias consecutivas y esto se debe en gran parte a la afición y a nuestro grupo de humanos", dijo el director técnico Salvador Reyes.

"No me gusta poner límites, el que se pone límites a veces no llega al punto que se trazó. Veremos hasta dónde crece este grupo con mucha humildad, trabajo y unión", agregó.

Tigres tuvo la primera opción de anotar a los nueve minutos por la vía del tiro penal, pero el disparo del francés André-Pierre Gignac se fue por un lado del poste derecho.

El argentino Julio César Furch puso en ventaja a Santos Laguna con un remate de cabeza tras un centro enviado por el uruguayo Brian Lozano desde la banda izquierda a los 34 minutos.

Tigres empató a los 52 minutos cuando el chileno Eduardo Vargas concretó su tiro penal.

Seis minutos después Rodríguez volvió a poner en ventaja a Santos con una definición ante la salida del portero argentino Nahuel Guzmán tras eludir al defensor Hugo Ayala.

El "Cabecita" marcó su doblete a los 65 minutos cuando metió el balón pegado al poste izquierdo al cobrar un tiro de castigo.

Cerca del final, el portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco salvó su meta al desviar con el pie izquierdo un tiro penal de Vargas y el nuevo remate de Gignac a los 80 minutos.

"Que en un partido te marquen tres penales y salir adelante en el marcador es de mucho valor. Lo más sensato es ver el triunfo con mucha humildad, saber que faltan muchas jornadas por lo que hay que ser muy serenos, esto es de resistencia y consistencia", expresó Reyes.