Santiago Romero: "A Nacional lo quiero y lo respeto"

"La decisión se tomó. Los jugadores pasan por la institución, es algo que siempre sucede en el fútbol y yo lo respeto. A Nacional lo quiero y lo respeto". Desde Brasil, Santiago Romero reveló que fue el presidente José Decurnex quien le comunicó el 31 de diciembre que no lo iban a tener en cuenta y comentó que "el duelo fue muy duro".

El "Colo" con la cabeza en Fortaleza en el gran desafío que le espera en el fútbol brasileño, porque tendrá tres competencias muy grandes, no eludió hablar de lo que vivió cuando se le indicó que no iba a seguir en Nacional. En diálogo con 100% Deporte (890 Sport), dijo: "Nacional es un tema. Yo quiero a la institución, soy hincha desde que nací y salir de Nacional siempre es un duelo muy duro... Pero ya está, ya lo afronté, ya tengo la cabeza en otra cosa".

Igualmente, proseguió: "Quiero agradecer desde el primero hasta el último de los funcionarios del club que siempre me han tratado con mucho cariño y con mucho respeto, a todos los compañeros y técnicos que tuve, con los que aprendió mucho y he compartido cosas muy bonitas. Y a toda la hinchada, porque la relación conmigo siempre ha sido muy especial y siempre van a estar en mi corazón".

Romero aceptó que le sorprendió la determinación, pero fue respetuoso con el club y sus autoridades. "La decisión se tomó, los jugadores pasan por la institución, eso es algo que en fútbol siempre pasa. Y ahora estoy mirando que me depara el 2019. Sí, llama la atención los cambios porque fue un cambio radical, pero son decisiones que las tuvo que tomar el presidente y se respeta. Yo respeto mucho lo institucional de Nacional. José Decurnex me llamó el 31 de diciembre de tarde y me sorprendió mucho la fecha, pero obviamente que me explicó la situación y me dijo que no me iban a tener en cuenta y le dije que no había ningún problema. Fue eso".

Además, el "Colo" informó que no puso ningún reparo para arreglar con el club el tema de la deuda pendiente. "Llegamos a un acuerdo con la institución para que se salde la deuda en seis cuotas".

Sobre su vinculación con el Fortaleza y el trato con el técnico Rogerio Ceni, Romero contó: "Apenas se arregló me escribió para desearme lo mejor, para felicitarme. Cuando llegué me habló de su idea de trabajo, de lo que pretende de mí y me tiene muy sorprendido su forma de trabajar, busca mucha intensidad y mucha presión".

En lo que respecta a la posición que tendría en la cancha, señaló: "Por lo que estuve viendo juega con un 4-3-3 y en principio me va a utilizar de volante interior, aunque quizás pueda ser el volante tapón, porque me ha pedido que lo entrene".