Santiago Romero, el de los goles importantes

Es el hincha de pantalones cortos. Corre, mete, juega, llega al área rival y hace goles. Santiago Romero no necesita presentación y menos en Nacional.



El “Colo” volvió a ser pieza fundamental en el equipo de Alexander Medina que anoche ganó 1-0 otra vez frente a Chapecoense y nuevamente con un tanto del volante.



“Queremos que lleguen jugadores identificados con la camiseta de Nacional y con cierto sentido de pertenencia”, dijo hace un par de meses atrás Medina cuando fue presentado como entrenador del primer equipo tricolor el 13 de diciembre.



Mientras eso ocurría en Montevideo, en Rosario, Romero no estaba siendo tenido en cuenta por Leonardo Fernández en su equipo y a pesar de que su préstamo vencía en junio próximo, él hizo todo lo posible para regresar.



El “Colo” dejó Rosario Central tras el acuerdo al que llegaron los directivos canallas y tricolores y el 5 de enero se sumó a la pretemporada que había comenzado el martes 2.



No estaba dentro de los grandes pedidos del “Cacique”, pero cuando al entrenador le comentaron de esa posibilidad, no dudó en dar el sí.



Romero comenzó su tercer ciclo en Nacional luego de debutar en Primera División en 2010 y haber tenido un pasaje por Deportes Iquique de Chile a préstamo en la temporada 2013-2014.



El “Colo” quiso ponerse la camiseta de Nacional otra vez y el club le abrió las puertas de par en par.



Llegó la Copa Libertadores de América y la figura del volante se agigantó. Hizo el gol del triunfo el miércoles pasado en Chapecó y anoche, a los 5 minutos de juego, volvió a convertir para darle la victoria a su equipo redondeando la clasificación a la tercera fase del torneo continental.



Garra, coraje, corazón, esfuerzo, sentido de pertenencia y goles son el sello de un jugador que deja todo en la cancha y además que contagia a sus compañeros.



Dicen en el fútbol nadie tiene el puesto asegurado, pero jugando y brindándose así por el equipo, difícilmente Romero salga del once tricolor.



El “Colo”, el de los goles importantes, volvió a ser determinante en un partido de vital importancia para que Nacional siga soñando en la Copa Libertadores de América.