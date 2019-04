Santiago Rodríguez renovó con Nacional por tres años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una muy buena noticia dio a conocer el presidente José Decurnex en la noche de este lunes para todos los tricolores en el Diario del Lunes (canal 4). Es que su joya, uno de sus mejores exponentes en la temporada, Santiago Rodríguez, renovó su contrato con Nacional por tres años.

El futbolista de 19 años ha sido una de las gratas sorpresas de este 2019. Debutó de la mano del técnico argentino Eduardo Domínguez y ya en el primer partido de la temporada, Rodríguez fue titular en la final por la Supercopa Uruguaya que los albos ganaron por penales a Peñarol.

Pero las buenas noticias no quedan ahí. Es que Decurnex anunció que la extensión del vínculo con los tricolores no tiene cláusula de rescisión, es decir que Nacional será el que le ponga el monto a una posible venta en el futuro. Y el titular albo ya informó que no será transferido por menos de 10 millones de dólares.

Y parece lógico. Porque Santi ha dado en la talla de Primera División, tanto en el Apertura como a nivel internacional en la Copa Libertadores. Se ha transformado en un titular indiscutido producto de su técnica, de su habilidad para encarar y su exuberancia física.

El volante ofensivo ya lleva acumulados 652 minutos en el Apertura y le marcó goles a Plaza Colonia (3-0) y a Fénix (4-4) por lo que acumula dos tantos. Además, es el jugador con más asistencias en el plantel y lleva jugados 300 minutos en la Libertadores. Este martes, contra Atlético Mineiro, será titular nuevamente.

Por si fuera poco, después de no estar en el Sudamericano Sub 20, fue convocado para la preparación del Mundial de la categoría que se jugará en Polonia, por lo que es muy factible que sea parte del grupo, hecho que también incrementará su valor en el mercado.