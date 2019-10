Para Santiago Rodríguez, la confianza que le da un nuevo gol es clave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni bien entró en el partido contra Cerro, Santiago Rodríguez se sacó a varios jugadores de arriba y provocó un lindo tiro libre para Nacional. Ingresó motivado, con ganas y se notó en la cancha.

“Ser suplente te sirve para observar cómo se mueven los rivales, cómo marcan, cómo te podés mover. Entrás fresquito y el con el rival cansado. En lo personal sirve para observar un poco más al rival y saber dónde ubicarse”, explicó Santi unos minutos después de finalizado el partido en el que Nacional le ganó a Cerro 2-0 y alcanzó la novena victoria al hilo en el Uruguayo para seguir como único puntero en el Clausura y como líder exclusivo de la Anual con una ventaja que es considerable, ya que ayer perdió Cerro Largo y ahora es de siete unidades.

Después de no jugar en el Intermedio por un esguince de rodilla, Santi acumula 228’ en el Clausura y el gol en la hora contra Cerro fue el primero en cinco meses y el cuarto en la temporada después de los que le había hecho a Plaza, Fénix y Progreso.

“Lo más importante era ganar y lo conseguimos. Y también para mí, para ganar en confianza; me va a servir mucho el gol para levantar el ánimo. Espero que Álvaro me siga teniendo en cuenta, porque me va a servir para seguir creciendo en confianza”, concluyó el mediapunta.