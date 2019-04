Santiago Rodríguez es baja en Nacional para viajar a Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Taco perfecto para la llegada de Matías Viña entrando al área, centro del lateral izquierdo y gol de Gonzalo Bergessio para el 1-0 ante Zamora que sería definitivo para darle otro triunfo a Nacional en la Copa Libertadores. Esa fue la gran participación que tuvo Santiago Rodríguez el miércoles en el Gran Parque Central, aunque para él la noche no terminó del todo bien.

En sus últimos minutos de partido frente a los venezolanos el talentoso volante juvenil (19 años de edad) sufrió un contractura muscular en el posterior, trabajó diferenciado el jueves y el viernes la sanidad decidió pararlo para no arriesgarlo. Por lo tanto, "Santi" no estará a la orden de Álvaro Gutiérrez este sábado en la visita a Cerro Largo, pues ni siquiera viajará a Melo.

La irrupción de Santiago Rodríguez en el pasado verano fue una bocanada de aire fresco para el plantel tricolor. El juvenil (que tiene grandes posibilidades de integrar el plantel de Uruguay que disputará el Mundial Sub 20 de Polonia) no solo ha mantenido su nivel futbolístico, sino que con el paso de los partidos incluso lo ha ido incrementando. Hoy es pieza clave de Nacional. Sin embargo, no estaba muy claro si iba a jugar el sábado.

Gutiérrez tiene previsto implementar la rotación, ya que la formación (a excepción del arquero, porque jugó Luis Mejía y Esteban Conde fue al arco) que enfrentó a Zamora el miércoles fue la misma que el sábado había goleado 6-0 a River Plate.

Es seguro el retorno de Conde al arco de Nacional y que, además de la salida de Santiago Rodríguez, se producirán unas cuantas más.