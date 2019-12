Santiago Pallares, el goleador de la selección universitaria que busca el salto profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol como estilo de vida. El fútbol como religión y el fútbol como pasión. Los días de Santiago Pallares transcurren detrás de una pelota y así quiere que sigan, dentro o fuera de una cancha, como jugador, entrenador o lo que sea. Pero siempre con el fútbol como gran excusa.

Tiene 25 años y su sueño es dar el gran salto al fútbol profesional. Razones y motivos sobran. O mejor dicho, alcanzarían para que cualquier equipo de Primera División o por qué no del exterior pongan sus ojos en el goleador de la Copa del Mundo de fútbol universitario que se llevó a cabo en Jinjiang, China.

El delantero que juega en Old Christians, equipo de la Divisional “A” de la Liga Universitaria de Deportes, fue además elegido como mejor jugador del torneo que ganó la selección uruguaya, representada por la Universidad de la República bajo la conducción técnica de Alejandro Heguy.

Pallares fue el máximo anotador del certamen y por supuesto de la Celeste con cinco tantos en seis encuentros. Esa faena se suma a la de las Universíadas de Nápoles, certamen en el que la selección uruguaya universitaria fue décima en julio con cuatro goles (le computaron cinco) en cuatro encuentros.

Santiago Pallares celebra uno de sus tantos en la Copa del Mundo universitaria. Foto: FISU.

“No esperábamos esto. Fuimos a China con la idea de hacer un buen torneo, pero a medida que iban pasando los partidos nos hicimos cada vez más fuertes, el equipo estaba muy sólido y empezamos a visualizarnos un poco más dentro de una hipotética definición”, le contó a Ovación Santiago Pallares.

Si bien no había mucha información acerca de los rivales a los que el equipo de la Universidad de la República se iba a enfrentar, el nivel en este tipo de eventos siempre es muy alto y eso quedó demostrado en la actuación de Uruguay.

Los dirigidos por Alejandro Heguy, hombre clave en la consagración celeste, jugaron seis partidos con cinco triunfos y un empate con un saldo de 10 goles a favor y solamente tres en contra. En tres encuentros, el arco uruguayo terminó en cero. Pallares fue determinante en la ofensiva, ya que convirtió cinco de esos 10 tantos uruguayos que tuvieron a Nicolás Chaia (3), Bruno Sarasúa y Jerónimo Lima como protagonistas.

La selección de la Universidad de la República campeona del mundo en China. Foto: FISU

A nivel local, el delantero de Old Christians fue el máximo anotador en 2018 y en esta temporada lleva 18 goles, uno menos que Alfonso Vidal de Old Ivy a falta de una fecha para el cierre del campeonato, pero con el handicap de haberse perdido varios encuentros de la Liga por su convocatoria a la selección que jugó las Universíadas de Nápoles en julio y la reciente Copa del Mundo en Jinjiang.

El gran momento de Santiago es innegable. La ilusión de poder dar el salto al fútbol profesional está latente, pero no es algo que lo tenga sin dormir más allá de que ya supo jugar en el primer equipo de Miramar Misiones desde los 17 años durante tres temporadas. “Estudio Administración de Empresas y estoy haciendo el curso de entrenador de fútbol porque quiero seguir vinculado a este deporte pase lo que pase”, contó. Tal es su fanatismo que además de jugar en Mayores de Old Christians, es director técnico de la Sub 20: “Es una experiencia muy linda la de manejar un grupo y liderar a determinada cantidad de gente. Me gusta eso”.

Acerca de sistemas tácticos, “Santi” confesó que le seduce mucho el 1-3-4-3 y que con ese comenzó la temporada con la Sub 20 de los azules pero que con el paso de los partidos fue cambiando al clásico 1-4-4-2 porque “casi todos los equipos de la Liga juegan así”.

Siendo ya entrenador con 25 años, cursando la carrera de director técnico pero enfocado en su futuro, el goleador de la Copa del Mundo recibió varios mensajes y llamados, de esos que pueden cambiarle la vida a un futbolista.

La selección universitaria de Uruguay dirigida por Alejandro Heguy en Jinjiang. Foto: FISU.

“Este Mundial nos dio otra visibilidad que los jugadores de la Liga Universitaria no tenemos y puede ser una puerta de acceso importante para muchos de nosotros. En mi caso tuve algún llamado de equipos de Uruguay y alguno del exterior pero por ahora nada en concreto. Si es que llega a surgir la chance estoy más que abierto a jugar de manera profesional porque el fútbol es lo que más me gusta y sería una oportunidad única para mí en este momento”, expresó.

Alejandro Heguy, el entrenador de la selección universitaria, fue claro y dijo que “el ‘Palla’ (Santiago Pallares) es un jugador que está en perfectas condiciones de dar el salto al fútbol profesional porque tiene una jerarquía bárbara, juega en un puesto clave como el de delantero, es goleador y además muy asistidor. Ojalá pueda tener la chance porque se lo merece y en un deporte tan físico como lo es el fútbol hoy en día, Santiago podría rendir de muy buena manera”.

El futbolista, fiel a su estilo, remarcó que “yo no me ilusiono tanto, pero es algo que nunca descarté. No pierdo la esperanza pero tampoco quiero hacerme la cabeza para después desilusionarme. Si sale, estoy”.

Santiago Pallares apuesta por el salto al profesionalismo, pero si no lo concreta, hay algo que tiene muy claro: seguir vinculado al fútbol. Siempre.