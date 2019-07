Santiago Paiva, el goleador de Danubio que anota de dos en dos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasó más de la mitad de su vida con los mismos colores: blanco y negro. Llegó a los seis años al club de la Curva de Maroñas y hoy a los 20 los hinchas de Danubio lo disfrutan. Santiago Paiva es el actual goleador del equipo de Marcelo Méndez con siete goles en este Uruguayo y es un hijo pródigo de los franjeados.

“Danubio es mi segunda casa. Llegué a los seis años, hice AUFI y después todas las juveniles”, cuenta el delantero que hizo su estreno en Primera División en una dura derrota ante Liverpool a fines de 2017 bajo el cargo de Roberto Roo.

Las oportunidades no fueron demasiadas y de hecho en 2018, con Pablo Peirano en el banco de suplentes, pudo jugar dos partidos y solo en uno de ellos disputó los 90’, pero todo cambió para 2019.

Con 20 años y mucho más maduro dentro y fuera de la cancha, Paiva empezó a encontrar su lugar y aunque los goles demoraron terminaron llegando y en un muy buen número. Marcelo Méndez le dio confianza y el delantero se lo agradeció mandando la pelota a la red.

Foto: Marcelo Bonjour

“Siempre habla, corrige y da muchas indicaciones. Siempre me manifiesta que esté tranquilo y que confíe en mí porque los goles van a llegar, que no me desespere”, cuenta Paiva sobre su entrenador y vaya si los goles llegaron.

Su primer tanto fue en la fecha 11 del Torneo Apertura y fue de gran factura. Una volea dentro del área puso la pelota en el ángulo para anotar lo que era un 3-3 parcial ante Juventud de Las Piedras y que terminó siendo 4-3 gracias a él que marcó, a los 87’, su segundo gol y el del triunfo.

Estreno en la red y con doblete. Parecía que mejor no podía ser para el delantero que actualmente vive en el barrio La Unión, pero lo de los dobletes se empezó a hacer costumbre.

“Se me abrió el arco y eso siempre te alegra muchísimo. Son mis primeros goles en Primera División y fueron importantes porque sirvieron para ganar o para sumar puntos clave y eso me llena de orgullo”, agregó el atacante. De hecho, sus palabras se reflejan en los resultados porque cada vez que Paiva anotó Danubio no perdió, cosechando tres victorias y un empate.

Foto: Marcelo Bonjour.

Pero la faceta goleadora de Paiva empezó con Juventud y también quedó en suspenso ante los pedrenses, porque el último fin de semana marcó un nuevo doblete, el tercero en este Campeonato Uruguayo. Racing fue la otra víctima de los goles por duplicado del delantero, mientras que a Boston River le marcó el tanto restante. “Estoy cómodo y con mucha confianza dentro del plantel. Hablo mucho con los más grandes y me transmiten eso mismo. Carlos (Grossmüller), (Ernesto) Goñi y (Sergio) Felipe me dicen que esté tranquilo y que me suelte dentro de la cancha”, agregó Paiva.

SE VIENE UN GRANDE. Con pasado en la selección de Uruguay Sub 18 y con Edinson Cavani y Roberto Firmino como sus espejos, Santiago sabe que el próximo juego será muy importante porque es contra Nacional, porque puede permitirle a Danubio seguir trepando en la Anual y porque será en el María Mincheff de Lazaroff.

“Contra un grande siempre es un partido diferente y se prepara la semana de otra manera. Todos sabemos lo que significa un equipo grande, los jugadores que tiene, pero nosotros hacemos valer la localía, vamos a plantear nuestro juego tenemos la idea muy clara y tenemos nuestras armas para lastimar”, aseguró quien buscará continuar con su racha goleadora, una racha que lo convierte en el único jugador de Danubio que marcó en los últimos tres partidos acumulando cinco goles.

Santiago Paiva, el goleador franjeado que anota por duplicado y que buscará repetir el fin de semana ante Nacional.