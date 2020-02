Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Santiago Bellini rescindió contrato con Wanderers este jueves. El centrodelantero pedrense tenía contrato vigente con los bohemios hasta febrero de 2021, pero como no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Mauricio Larriera habló con los dirigentes y llegaron a un acuerdo.

De esta forma, Bellini podría llegar en condición de libre a cualquier equipo. No necesita que el período de pases esté abierto, ya que no tiene vinculo con ningún club. Dos equipos uruguayos ya lo buscaron en este período de pases, pero como todavía estaba vinculado a los bohemios, no se avanzó en las gestiones.

El "Toro" Bellini, de 23 años, viene de jugar a préstamo en el Sporting de Gijón II de España, donde estuvo el último semestre del 2018. En total acumuló apenas 108 minutos entrando desde el banco en ocho partidos y le marcó un gol a Getafe II. Pese a que tenía contrato vigente, decidió rescindir para buscar más minutos.

Anteriormente Bellini había defendido a Pescara, en la Segunda División del fútbol de Italia. En el equipo italiano jugó 250 minutos pero fue titular apenas en un encuentro.



La mejor temporada del jugador pedrense fue cuando debutó en 2014/2015 bajo la conducción de Alfredo Arias, que lo potenció con su juego. De hecho en esa temporada el "9" hizo cinco goles en 10 partidos como titular y fue una de las figuras que tuvo Wanderers en la Copa Libertadores, donde jugó en muy buen nivel.



En el Apertura 2018 fue cuando más jugó el atacante, de la mano de Eduardo Espinel. Acumuló 1.004 minutos e hizo tres goles. Después fue cedido a préstamo donde no logró tener continuidad, que es lo que busca ahora llegando a un equipo en condición de libre. El jugador ya ha recibido el contacto de algunos clubes y se podría cerrar en las próximas horas.