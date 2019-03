"Santi" Rodríguez ya es titular indiscutido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El regreso desde Barinas del plantel de Nacional fue más distendido que el viaje de ida. El 1-0 contra Zamora le dio mayor tranquilidad a un equipo que venía golpeado por los resultados adversos en el Torneo Apertura.

Muchas charlas y mates en el pasillo del chárter, que le dio un excelente servicio a los jugadores, a los que no les faltó nada durante el viaje. Como el trayecto fue largo, en determinados momentos algunos se dedicaron a leer, como el caso de Mathías Cardacio, que leía un libro de Guardiola; o el de Marcos Angeleri, Joaquín Arzura y Seba Fernández. Otros optaron por mirar series de Netflix, como Guillermo Cotugno, que iba por el capítulo 8 de Vivir sin Permiso, y otros simplemente por dormir.

“Ellos tuvieron más la pelota en el primer tiempo, pero en el segundo arrancamos de mejor manera, los controlamos y nos quedamos con los tres puntos que son muy importantes. En el gol me la llevé a la fuerza, encontré el espacio, los encaré y por suerte la pelota le quedó a Gonza, que la pudo mandar a guardar”. Santiago Rodríguez Su análisis

Uno de los que más descansó fue el joven Santiago Rodríguez, quien fue la principal figura tricolor en Venezuela.

Fue el jugador que se sentó más al fondo en el avión y que ya en el trayecto final fue conversando con Gabriel Neves.

El futbolista de 19 años tuvo la confianza de Eduardo Domínguez en el inicio de temporada y aprovechó sus oportunidades, al punto que en estos primeros cinco partidos del año fue el jugador más regular de todo el plantel; el de mejores actuaciones.

“Me sentí muy cómodo con cómo jugó el equipo y en lo personal. Esta victoria refuerza el trabajo y es para mostrar que no se están haciendo tan mal las cosas como puede parecer, es cuestión de resultados. Jugar bien es saber cómo ganar el partido, la importante es la efectividad, no lo vistoso”. Santiago Rodríguez Confianza

Con una jugada individual fue quien abrió a la defensa de Zamora para que luego Gonzalo Bergessio marcara el único gol del partido, el que le permitió a Nacional ganar en los 90 minutos el primer partido de la temporada.

Además, cuando se volcó a las bandas nunca lo pudieron frenar y en el mano a mano ganó todos los duelos.

“Por momentos Eduardo me pide que me tire más al medio, pero vi que había pocos espacios y me tiré un poco más a la banda para encontrar los espacios, recibir con menos gente y creo que lo pude hacer de buena manera”, explicó el futbolista, que anoche recibió la buena noticia de que fue reservado para jugar los amistosos con la selección Sub 20 previos al Mundial.

“El grupo entendió las necesidades, creo que jugó en ese tono, entendiendo que es Copa Libertadores, en una cancha difícil. Los jugadores mostraron temple. Es una victoria importante, pero que sabemos que es una victoria, que tenemos seguir trabajando para consolidar la idea, el juego y así seguir creciendo”. Santiago Rodríguez Presente y futuro

“Los compañeros me transmiten tranquilidad en mi debut internacional, los veo metidos. Tenemos jugadores muy experientes como ‘Palito’, Angeleri, Gonzalo (Castro). Ellos son los que me transmiten confianza. Estoy súper orgulloso de cómo son conmigo y yo trato de responderles a ellos de la mejor manera”, agregó el rápido futbolista.

Por último, Santi explicó: “Yo confío mucho en mí, en lo que puedo dar y así los compañeros y el cuerpo técnico me lo hacen sentir, siempre que entro trato de hacer lo mejor posible”.