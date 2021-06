"Santi" Rodríguez dijo que eligió la 42 por las "dos finales con cuatro días" de diferencia ante Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Rodríguez, ex Nacional, se encuentra hoy en el New York City de Estados Unidos. El pasado sábado ingresó a los 89' e hizo su debut en la derrota ante New England Revolution.

El talentoso futbolista de 21 años habló luego ante los medios y explicó por qué eligió el número 42 en su camiseta para esta aventura.

"Me gusta mucho el número 23 porque es con el que debuté. Ahora está ocupado por un compañero y elegí el 42 porque en Uruguay con nuestro clásico rival jugamos dos finales con cuatro días de diferencia entre ellas y ganamos las dos finales", explicó.



"Tiene un poco de eso, un poco de nostalgia para recordar esas dos finales que ganamos en cuatro días ante nuestro máximo rival en Uruguay", agregó.



El futbolista hizo referencia así a la definición del Uruguayo 2019 donde Nacional primero superó a Peñarol en una final por el Clausura (2-0) y luego por el Uruguayo (1-0).



Por otra parte, Rodríguez indicó que la MLS le parece "muy buena en cuanto a intensidad". "Es mucho más rápido y eso es quizás lo que me está costando un poco", acotó.



A la hora de definir su estilo de juego, sostuvo: "Me considero un jugador ligero, bueno en el uno contra uno y que puedo ayudar al equipo en el ataque".



El futbolista llegó a New York City a principios de mes y firmó contrato por dos temporadas.