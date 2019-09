"Santi" Rodríguez debe ganarse su lugar en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadie va a desconocer la técnica y la calidad de jugador que es Santiago Rodríguez. Ya lo demostró en el primer semestre del año, donde fue de los mejores exponentes que tuvieron los tricolores.



Pero no le será tan fácil la vuelta a la titularidad para el Torneo Clausura. Primero que nada por su larga inactividad; hace más de tres meses que no juega un partido oficial (el 3 de junio en la derrota de Uruguay contra Ecuador en el Mundial Sub 20) y dos meses que se lesionó, que fue el 10 de julio.



Además, pese a que el día del debut del Clausura habrán pasado dos semanas del triunfo clásico, el momento de Nacional es bueno, con dos triunfos consecutivos, pasando a Peñarol en la Anual y quedando a dos unidades de Cerro Largo, el actual líder de la tabla acumulada.



El viernes Santi hizo 60 minutos de fútbol (en el amistoso contra Rampla) después de la lesión y se sintió muy bien. Cuando empezó la recuperación la sanidad estimó entre 45 y 60 días para volver a las canchas y ese plazo máximo se cumplirá el martes. Además, Gutiérrez ya evaluó la posibilidad de darle más minutos en Tercera.



Entrar a jugar como volante por derecha implicaría sacar a Zunino o a Cotugno, u otra opción sería que salga el enganche. Ir de a poco es la prioridad ahora.