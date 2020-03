Santi Rodríguez: "Amaral es un socio muy importante; mi mejor versión fue con él"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Rodríguez fue uno de los jugadores que este martes atendió a los medios de prensa en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. "Con Alianza Lima salí un poco acalambrado, me parece que fue más por lo que significa jugar Copa Libertadores, estaba un poco tensionado y me pasó eso. Con Wanderers me sentí bien, tuvimos que correr un poco más de lo normal de lo que fue el primer tiempo, pero el partido se dio así", explicó.

El mediapunta, agregó que "en el segundo tiempo dominaron el partido ellos, tenían la pelota, si bien tuvimos alguna jugada aislada que no generamos peligro. Fue complicado, cuando no tenés la pelota te cansás más, ellos manejaron bien los tiempos y al final encontraron ese gol".

Rodríguez dijo que "Gustavo (Munúa) nos pide que demos el máximo. No hay excusas, no negocia eso, hay que dar todo siempre. No hay fútbol el fin de semana pero nos seguimos preparando para el partido con Racing también".

El futbolista de Nacional espera con expectativas el partido del jueves contra Estudiantes de Mérida: "el equipo siempre está bien, la verdad es que estamos entrenando como siempre, al mango, que es muy importante para estar bien".

También se refirió al buen nivel de su compañero y amigo Rodrigo Amaral. "Estamos contentos de que Rodri esté de vuelta, de que esté bien físicamente, es un jugador muy importante y una de mis mejores versiones fue con él, es un socio dentro de la cancha muy importante".

El hábil jugador de los tricolores explicó que "fue un comienzo de año muy similar al del año pasado; nos costaba ganar en el Uruguayo y en Copa ganábamos los partidos que teníamos que ganar. Quizás en Copa te cuidás defensivamente un poco más, no arriesgás tanto como en el Uruguayo. En los primeros partidos del Apertura nos pasó que nos agarraban de contragolpe, no nos perdonaban, nos hacían los goles. Hay que prever eso, tenemos que mejorarlo para el Uruguayo como lo hacemos en la Libertadores".

Rodríguez explicó lo que le solicita el entrenador: "cuando me pone de extremo Gustavo me pide que juegue al límite de los zagueros, que me mantenga abierto para recibir y jugar el mano a mano con el lateral. Mi rendimiento contra Alianza Lima pienso que fue bastante bueno, contra Wanderers cuando entré no pudimos atacar y no pudimos con Seba (Fernández) entrar en contacto con el balón".

Santi entró en la historia porque hizo el gol más rápido de Nacional en la historia de la Libertadores. Además, con el tanto a los 12 segundos, es el quinto más rápido en la historia del certamen.

"Lo vi un par de veces porque amigos y familiares me pasaron el video, y me pasaron la noticia de que había sido uno de los goles más rápidos de la Copa, después no le di mucha importancia, en el momento no me supuse que había sido gol, me encontré muy solo con el arco libre, sinceramente me sorprendí, nos mirábamos con Brian (Ocampo) por si había sido válido el gol. Fue muy lindo y el hincha por redes me hizo saber que había pasado eso", comentó.

Rodríguez también se refirió a la charla que tuvieron con Munúa el lunes después del empate a dos con los bohemios: "Estamos todo de acuerdo en los que nos dijo. Un partido que en el primer tiempo parecía que iba a estar ganado, estábamos más cerca nosotros del tercer gol que ellos de hacer el primero; fue un golpe duro, no lo esperábamos, también nos dice que hay que seguir trabajando, que hay que estar tranquilos y no dramatizar mucho porque el año pasado también empezamos mal el Uruguayo y después terminamos siendo campeones. En eso tiene razón".