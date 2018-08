Sant'Anna también es tricolor

Tarde movida para Nacional en materia de mercado. Luego de las llegadas de Guillermo Cotugno y Marcos Angeleri, se sumó por la tardecita el arribo de Agustín Sant'Anna.

El lateral derecho de Cerro arriba de esta manera al elenco tricolor luego de que su nombre sonara en varios períodos de pases, sin éxito. Esta vez la historia fue distinta y tuvo final feliz para el jugador y para el conjunto de La Blanqueada que suma a un lateral joven y con proyección.

Sant'Anna, que formó parte de las divisiones juveniles de Uruguay, estuvo en la Sub 17, Sub 18 y Sub 20. Con esta última se consagró campeón del Sudamericano de Ecuador en 2017, aunque no ingresó en la lista final para la Copa del Mundo.

De esta manera, Sant'Anna es la sexta incorporación tricolor luego de las llegadas de Gonzalo Castro, Rafael García, Maximiliano Villa, Guillermo Cotugno y Marcos Angeleri.