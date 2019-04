Sant'Anna: "Estamos preparados para jugar en cualquier cancha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lateral derecho de Nacional Agustín Sant'Anna dijo que su equipo está "preparado" para "jugar en cualquier cancha" al tiempo que el entrenador Álvaro Gutiérrez definió el partido ante Fénix en el Parque Capurro como una "linda batalla estratégica".

En rueda de prensa, el carrilero sostuvo que estaba "acostumbrado por haber jugado en un cuadro chico a jugar en todas las canchas" y que eso "no incomoda" al tricolor. "Estamos preparados para jugar en cualquier cancha", aseguró.



Sobre su momento actual, dijo: "Soy consciente que no me está yendo bien futbolísticamente, pero sigo trabajando para estar mejor". En este sentido, planteó que debe "seguir mejorando en la marca, ya que "en el uno contra uno" se le ha "complicado porque dejé la posición varios meses y ahora estoy volviendo a jugar de lateral. Es eso y terminar bien las jugadas".



Consultado sobre el momento de Leo Fernández, figura de Fénix, Sant'Anna dijo que "nosotros pensamos en lo que vamos a hacer nosotros" y hay que tener en cuenta a todos los jugadores rivales porque "capaz que nosotros marcamos a Leo Fernández pero hay 10 jugadores más con él".

"Batalla estratégica".

En la misma rueda de prensa, Gutiérrez explicó que "los dos grandes están acostumbrados a jugar en su cancha o en el Centenario", por lo que "es más difícil salir" de esos terrenos. De todos modos, valoró que el césped del Capurro "parece está bien, es corto, es parecido al estadio o al Gran Parque Central" y es "motivante". "Lamentablemente no vamos a tener la cantidad de gente que Nacional puede llevar en un escenario más grande", agregó.



Sobre el empate a dos con Cerro Largo del pasado fin de semana, contó que "los circuitos de fútbol" generados le preocuparon, ya que "perdimos muchas pelotas". "Lo atribuyo a que el césped del Ubilla estaba muy alto, entonces se dificulta para la conducción, para hacer un pase y un control, o por lo menos no estás acostumbrados", explicó. "También me dejó preocupado que en los dos goles aparecieron muy solos, sin una resistencia", añadió.



Sin embargo, también remarcó que "la actitud del equipo, que más allá de que no pudo encontrar los circuitos de fútbol que queríamos, presionó y tuvo la capacidad de dar vuelta el resultado" lo dejó "muy contento".



Reconoció que las opciones que se están manejando para ocupar e lugar del suspendido Felipe Carvalho son Marco Angeleri y Rafa García, aunque a este último "en este momento creo que lo necesitamos más de volante que de zaguero".



Sobre el rival que enfrentará a Nacional el sábado 20 a las 16 horas, Gutiérrez dijo que "Fénix tal vez tenga la característica de que mete mucha gente arriba" y que eso implica "más precauciones en defensa y al borde del área", pero también "sabemos que cuando un equipo pone mucha gente arriba, está propenso a cubrir mucho terreno con pocos jugadores atrás".



En este sentido, sostuvo que el encuentro ante los dirigidos por Juan Ramón Carrasco "va a ser una linda batalla estratégica donde cada uno va a buscar neutralizar las opciones del rival y sacarle partido a la suya".