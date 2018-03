Con la sangre en el ojo. Peñarol se mide ante un rival que le trajo varios dolores de cabeza la temporada pasada y al cual hace tres años que no puede superar: River Plate.



El equipo de Pablo Tiscornia encontró la fórmula en 2017: hacerse fuerte en la mitad de la cancha, quitarle la pelota la pelota al aurinegro y lastimar de contragolpe. Ahí parece estar la clave para este cotejo. El equipo que logre predominar en esa zona de la cancha, va a ser el que se posicione mejor para quedarse con la victoria.



En ese sentido, vale recordar que esta vez el aurinegro sí podrá contar con Walter Gargano. La única vez que faltó, justamente ante River en el Clausura, Peñarol perdió.



El retorno del equipo de Leonardo Ramos al Campeón del Siglo propone, en principio, un atractivo partido para cerrar la fecha entre dos equipos con jugadores rápidos y que intentan constantemente abrir la cancha.



El “darsenero” va por su primera victoria en el Apertura mientras que al aurinegro va en busca de otros tres puntos. Con la sangre en el ojo, evitará sufrir los mismos problemas que el año pasado le terminaron costando muy caro ante este equipo: fallas en la definición y desatenciones defensivas.

Ramos no toca ni el banco:

Todo queda igual. El entrenador no toca absolutamente nada. Leonardo Ramos no solo repetirá la misma oncena que le ganó en el debut a Racing para el encuentro de esta jornada ante River Plate, si no que también pondrá el mismo banco de suplentes. El mismo estará conformado por Thiago Cardozo, Luis Maldonado, Mathías Corujo, Guzmán Pereira, Giovanni González, Cristian Palacios y Gabriel Fernández. El “Toro” estuvo en duda porque en la semana le tuvieron que sacar una muela. Sin embargo, mejoró y ya se encuentra en condiciones. El “Chiche”, que en la semana practicó como titular ante la tendinitis en el rector anterior que tenía a maltraer a Guillermo Varela, esperará su oportunidad. Marcel Novick y Gastón Rodríguez, por nombrar los dos casos más resonantes, quedaron otra vez afuera de la convocatoria. Vale recordar que el plantel nuevamente no concentrará para este cotejo. Los futbolistas se juntarán en la mañana en Los Aromos, almorzarán y quedarán a la espera del partido que a la tardecita comenzará en el Campeón del Siglo para cerrar la segunda fecha del Torneo Apertura.

La ficha:

Peñarol vs. River Plate



Torneo Apertura



Estadio: Campeón del Siglo



Hora: 19.30 – TV: VTV



Árbitro: Jonathan Fuentes. Asistentes: Mauricio Espinosa y Agustín Berisso. Cuarto árbitro: Federico Lovesio.



Peñarol (probable): K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernández; F. Estoyanoff, W. Gargano, C. Rodríguez, A. Canobbio; M. Rodríguez y F. Martínez. DT: L. Ramos.



River Plate (probable): N. Pérez; C. Herrera, W. Martínez, A. Ale, D. Rodríguez; M. Correa, F. Ospitaleche, M. Calzada, M. Jones; F. Boné y J. Olivera. DT: P. Tiscornia.