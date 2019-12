La sangre le tiraba y por eso Forlán pudo defender a otro equipo en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán, ganador de dos Botas de Oro al mejor goleador de Europa vistiendo las camisetas del Villarreal y del Atlético de Madrid, confesó en el programa El Larguero de la Cadena Ser que estuvo a punto de fichar por otro equipo español.

Después de recibir en Madrid un premio en la gala anual del diario deportivo As, Forlán contó que la camiseta del Atleti estuvo a punto de no ser la primera y única elástica rojiblanca que vistiera en Primera división española.

Forlán lo desveló: el club era Athletic de Bilbao. "Me hubiera encantado. Estuvimos y hacíamos fuerza. Mi abuela era de San Sebastián y a los 15 o 16 años tuvo que irse a Uruguay. Yo tengo más sangre vasca que muchos de los que están ahí. En serio, tengo más derecho que otros. Hablamos con (Andoni) Zubizarreta. Yo estaba en el United, que jugaban muy bien al fútbol, pero yo necesitaba jugar muchos más partidos. En el United si jugaba 60 partidos, yo lo hacía en 30 pero necesitaba más. Le dije a mi hermano 'irme a otros equipos que juegan bien pero lo hace más por el aire no me va a favorecer y lo mismo acabo perjudicado'. Empecé a buscar que me podía venir bien y no me acuerdo porque salió. Con mi hermano miramos el fútbol español y pensé: "En el Athletic, podría tener chance (sic)", confesó.

Sin perjuicio de ello, "Cachavacha" después con mucho humor sacó a colación un dato muy contundente: su caudal goleador contra el Athletic, el equipo al que más goles le anotó en toda su carrera: doce en catorce partidos. "Lo peor es que al Athletic me cansé de hacerle goles. Me pidieron la camiseta o las botas para dejarlas ahí", dijo entre risas.