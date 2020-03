Sandra vio crecer a Valverde y a Pellistri, hoy integra el Consejo Directivo de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a los 10 años que lleva trabajando en Peñarol y las multiples charlas que puede haber enfrentando con padres, madres o con los propios jugadores aurinegros, a Sandra González le costó perder los nervios y entrar en confianza mientras contaba su experiencia en el club.

“Siempre tuve un perfil muy bajo, nunca aparecí en ningún lado y tampoco como presidenta de AUFI. Y eso que hace años que estoy”, aseguró quien por estas horas vive un gran momento haciendo historia en la institución mirasol.

Es que Sandra formó parte del Consejo Directivo de Peñarol del lunes pasado y en la actualidad se transformó en la única mujer del mismo, siendo una de las pocas que lo consiguió desde la creación del club.

Pero para ella no es algo nuevo estar vinculada al conjunto aurinegro ya que hace 10 años que lo hace y hace dos como presidenta de AUFI en el mirasol. “Empecé como secretaria de AUFI en Peñarol y después estuve de vicepresidenta y ahora estoy como presidenta”, contó a Ovación.

Al fin y al cabo, Sandra realizó un proceso muy similar al que los jugadores hacen cuando entran siendo niños a Peñarol AUFI. Desde abajo, González recorrió el camino siendo dirigente de AUFI para terminar donde está hoy: participando del Consejo Directivo de Peñarol que se desarrolló el pasado lunes en el Palacio Peñarol.

Corría el año 2010 y “en aquel momento Peñarol AUFI no estaba muy integrado, me llamaron para trabajar y de a poco me fui agregando tareas. Delegada, secretaría y así fui llegando”, aunque “es todo honorario y por fuera de Peñarol trabajo en una empresa”.

El hecho de estar hace tanto tiempo en el club y trabajando con los que fueron niños y hoy son adultos le llevó a que viera pasar por Peñarol AUFI a jugadores como Federico Valverde, Facundo Pellistri, Diego Rossi, Santiago Bueno, Facundo Torres, entre otros, jugadores que ya tuvieron minutos en la Primera División de Peñarol, que pasaron por selecciones juveniles y en algunos casos que brillan en Europa y también forman parte del plantel principal de la selección mayor.

“Peñarol AUFI tiene un plantel muy grande de niños y algunos que se destacan pasan a formar parte de los planteles de Peñarol en formativas y la verdad que es muy satisfactorio que hayan estado en AUFI y después hayan jugado en Peñarol y que algunos estén en el exterior. Eran niños muy sanos que eran muy apoyados por sus padres y eso es muy importante. Llevarlos a las prácticas de noche y sobre todo las madres que muchas veces son las que los llevan a las prácticas y los partidos, es un esfuerzo”, contó González.

En la actualidad, Sandra no ha perdido el contacto ni con los jugadores, ni con los padres de muchos de ellos y es por eso que “con la que más tengo contacto es con la mamá de Valverde. Nos mensajeamos y cuando viene al Uruguay nos vemos. A muchos padres los veo en Las Acacias o a veces en el Campeón del Siglo, como con los de Pellistri”.

Pero el 9 de marzo de 2020 será sin duda un día que quedará marcado para González teniendo en cuenta que fue la jornada en la que participó de su primer Consejo Directivo. “Estoy muy contenta porque muy pocas han podido llegar ahí y es muy importante la oportunidad que nos dan a las mujeres de estar en el Consejo de Peñarol. Una mirada femenina es importante. Es otra visión que se puede llegar a tener. No soy la primera, pero fuimos muy pocas”, expresó.

“Soy integrante de la Lista 3 del movimiento ‘Tu Peñarol’, Pablo Torres es el titular y yo suplente, pero se tuvo que pedir licencia y asumí yo. Normalmente es él quien va y voy a ir yo cuando él no esté, porque los dos tenemos actividades fuera de Peñarol y tenemos que organizarnos”, sentenció.

La reflexión, luego del mismo, es que fue “un Consejo agradable en el Palacio Peñarol donde me recibieron bárbaro y aunque estaba muy nerviosa fue muy buena la experiencia”.

Pero su presencia en el club no termina allí ya que también se mantiene muy activa en relación al fútbol femenino, disciplina en la que Peñarol se destaca y que lo tiene actualmente como el tricampeón Uruguayo.

“Lo veo muy bien y siempre estoy en contacto con Alexandra (Mazurkiewicz) que es la presidenta, cada vez esta mejor y muy bien posicionado”, sentenció.