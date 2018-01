Sand disparó contra el presidente de Lanús

“No soy ningún pesetero, como dicen algunos en las redes y los periodistas partidarios, que Russo diga la verdad”, tiró José Sand en la entrevista con TyC Sports al no renovar su contrato con Lanús.

El delantero anotó 9 goles en la última edición de la Libertadores para finalizar como máximo artillero, en la campaña que llevó al granate a la histórica final, y superó a Ignacio Scocco (River), Alejandro Chumacero (The Strongest) y Luan (Gremio) con ocho cada uno de ellos.

“Yo no me vendo por plata, nunca lo hice ni lo haré, porque en mi casa me criaron de otra manera. En Argentinos dejé la mitad de mi sueldo porque no andaba y también con Russo me sucedió cuando terminé en Racing después de que me dijera que no podía pagarme un contrato que cerramos de palabra”, agregó.

Molestia: se quería retirar en Lanús.

“La verdad es que me quería retirar en el club pero de buena manera, no como le pasó a Maxi (Velázquez) que se enteró de un día para el otro que no le renovaban el vínculo y ni siquiera se pudo despedir en una cancha”.