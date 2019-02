Sanción de FIFA: Chelsea no podrá incorporar jugadores en dos períodos de pases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético años antes, el Chelsea no respetó el reglamento sobre traspasos internacionales de menores y fue sancionado este viernes por la FIFA. No podrá fichar jugadores en las dos próximas ventanas, hasta finales de enero de 2020.

A continuación el club anunció que "recurrirá" esta decisión, "rechazando categóricamente" las conclusiones de las instancias disciplinares de la FIFA.



Los Blues reciben también una multa de 600.000 francos suizos, unos 530.000 euros, y deberán regular la situación de los menores implicados en 90 días.



Multa a la Federación Inglesa

Además la Federación Inglesa ha sido multada con 510.000 francos suizos (450.000 euros) y "dispone de un plazo de seis meses" para clarificar sus reglas en materia de fichajes internacionales de jugadores menores, añadió la FIFA.



La sanción al Chelsea supone un golpe duro para el club, que no podrá fichar jugadores en los próximos mercados de verano e invierno, mientras algunos de sus futbolistas estelares, como el belga Eden Hazard, han expresado su intención de cambiar de aires.



De esta forma la posible salida del mediapunta, que ha confirmado su deseo de jugar en el Real Madrid, no podría ser compensada con la llegada de un jugador de su mismo nivel.



Según la FIFA, el Chelsea no respetó el reglamento con 29 jugadores menores. El club inglés indicó por su parte que la investigación concernía en un principio a 92 futbolistas.



"Nos felicitamos por el hecho de que la FIFA haya aceptado que no hay infracción en 63 de estos jugadores, pero el club está muy decepcionado de que la FIFA no haya aceptado las explicaciones del club en los otros 29 jugadores", explicó.

El caso Traoré

La prensa inglesa desveló en septiembre de 2017 la existencia de una investigación sobre el Chelsea. El diario The Guardian estudió meses más tarde el caso del atacante de Burkina Faso Bertrand Traoré, actualmente en las filas del Lyon.



Mientras los Blues registraron su traspaso después de que cumpliera 18 años en 2014, el diario recordó que lo había citado en un partido de categorías inferiores contra el Arsenal a los 16 años, en octubre de 2011.



El medio francés Mediapart, en su investigación Football Leaks, añadió que Traoré fue fichado en 2011 procedente de la Asociación de Jóvenes Promesas de Bobo-Dioulasso (AJEB), en Burkina Faso, por 400.000 euros, mientras que el Chelsea calificó esta operación de una "opción".



La FIFA prohíbe en principio todo traspaso internacional de un jugador de menos de 18 años. Existen excepciones, por ejemplo si sus padres se trasladan por razones ajenas al fútbol, o si el fichaje se produce en la Unión Europea, para jugadores de entre 16 y 18 años.



No es la primera vez que la FIFA sanciona a clubes por estas cuestiones. En 2014 fue castigado el Barcelona, también con la prohibición de fichar durante dos ventanas.



En enero de 2016 la FIFA castigó al Atlético de Madrid y al Real Madrid por razones similares, tras una investigación de la comisión de disciplina sobre la participación de jugadores menores en competiciones.



El Real Madrid obtuvo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, una sanción reducida (solo cumplió un 'mercado'), mientras que el Atlético vio su prohibición mantenida hasta enero de 2018