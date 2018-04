Sana felicidad

Es imposible tomar distancia. Mucho menos cuando el mundo del fútbol se sacudió con la tremenda sorpresa que dio la Roma. Además, cuando suceden hechos de tamaño efecto, es natural que se produzcan daños y beneficios colaterales. Y Uruguay está involucrado, naturalmente.



Antes que empezara a disputarse el cotejo en el Olímpico de Roma, entre el anfitrión y el Barcelona, la Celeste tenía algo para perder. O, si se quiere, lo que podría llegar a padecer -como consecuencia del resultado- era uno de los males modernos que provoca la nutrida carga deportiva que sufren los principales protagonistas del fútbol mundial.



Bien simple: con el Barcelona avanzando, Luis Suárez tendría enorme chances de llegar a la selección uruguaya desgastado por la alta exigencia y casi sin posibilidades de tener días de descanso para afrontar con todas las pilas la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Es un hecho real. La acumulación de partidos de tanta responsabilidad se paga. Ese aspecto, además, es uno de los elementos que hoy mismo ponen arriba de la mesa los periodistas catalanes que buscan las razones que puedan explicar la eliminación del club blaugrana de la Champions League.



Joaquim Bertran, columnista del diario Sport, opinó: “el Barcelona ha llegado a estas alturas de la temporada, cuando se deciden los títulos, con un equipo titular experimentado, pero también veterano y superexprimido”.



La realidad ya no solo golpea a la puerta, ingresa sin pedir permiso. Varias selecciones han perdido algunas figuras para el Mundial y es incuestionable que los riesgos mayores se presentarán para los futbolistas que terminarán su agenda el 26 de mayo en Kiev, día en el que está fijada la final de la Champions League.



Esto no es de ahora. No es nada nuevo. Si hasta el propio Diego Maradona se animó a pedirle a Lionel Messi que tome distancia del Barcelona, que se prepare solo para intentar levantar la copa en Rusia.



En el libro que Daniel Arcucci escribió sobre el Mundial de 1986 con el “Diez”, Maradona dijo: “Lo único que le diría es que se prepare como lo hice yo con el profesor Dal Monte, antes de México. Que se prepare solito para el Mundial de Rusia. Porque con el Barcelona está sobrado, está más que hecho, no tiene ningún problema, ya ganó todo lo que tenía que ganar y puede decir, como yo le dije al Napoli: ‘Los quiero mucho, ya les di un montón, pero ahora mi prioridad es la selección. Y así puede ir y levantar la Copa del Mundo”.



El resultado de lo que ocurrió en los últimos enfrentamientos de la Champions League, entonces, lo que termina originando es una sana felicidad, porque los jugadores de la Celeste no llegarán fundidos.



Y no es poca cosa que eso suceda con sus dos grandes estrellas. Tanto Edinson Cavani como Luis Suárez tendrán el descanso apropiado. En cierta medida, de un lado habrá futbolistas que acumularán una actividad que no perdona y del otro lado estarán los que se sientan -desde lo físico- más rejuvencidos.

Por otro lado, hasta tendrán tiempo para recuperarse del golpe anímico que significará no estar en Kiev, porque en el Complejo Celeste es un hecho que les pondrán baterías nuevas.

UEFA En lista de espera: la europa league culmina el 16/5

Hoy se cierra la fase de cuartos de final de la Europa League, donde están compitiendo cuatro futbolistas uruguayos. El Atlético de Madrid de Diego Godín y José María Giménez tiene grandes posibilidades de seguir en carrera a costa del Sporting de Lisboa de Sebastián Coates, en tanto que la Lazio de Martín Cáceres también está bien perfilada para llegar a las semifinales luego de su victoria como local ante el Salzburgo. Esto significa que tres futbolistas celestes, como máximo, podrían llegar a la definición de este torneo europeo. Lo bueno, pensando en la Selección uruguaya, es que la final se jugará el 16 de mayo en Lyon.



La nómina de los ausentes va creciendo



Rusia ya sabe que hay varios jugadores que se ausentarán a su gran cita. En algunos casos, de gran importancia para sus selecciones. El dueño de casa es uno de los más afectados porque Alexander Kokorin sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en el partido de Zenit ante Leipzig por la Europa League.



Brasil perdió al lateral izquierdo del Atlético de Madrid Filipe Luis, quien en el partido de octavos de Europa League ante el Lokomotiv de Moscú sufrió la fractura del peroné.



El combinado de Túnez es otro de las que irán al Mundial con otra baja de trascendencia, porque su delantero Youssef Msakni se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido del campeonato de Qatar.



La nómina no queda ahí. El marroquí Feddal se rompió el 3 de febrero el tendón de Aquiles en partido correspondiente a la Liga española entre el Real Betis y el Villarreal disputado en el Benito Villamarín.



El alemán, de ascendencia turca, Emre Can está casi afuera de la Copa del Mundo por problemas en su espalda. El jugador del Liverpool no es titular en el equipo germano, pero es una de las piezas de recambio que tiene Joachim Löw.

Tampoco irá el portugués Danilo Pereira, quien sufrió una rotura parcial en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.



Thiago Alcántara.



Figura del Bayern Munich y titular en la selección española. Es otro de los jugadores que puede llegar con agotamiento al inicio de la Copa del Mundo.

Mohamed Salah.

El egipcio es el principal enemigo que tendrá la Celeste en el Grupo A. El delantero del Liverpool, de gran campaña, ya mandó una señal de desgaste, aunque la sorteó.

Cristiano Ronaldo.

CR7 está en gran momento, pero este año el DT Zinedine Zidane se vio obligado varias veces a darle descanso y el Madrid se perfila para llegar a la final de la Champions.

Sergio Ramos.

Si no es Portugal, el rival de Uruguay en octavos puede ser España. El Madrid le aporta a la selección seis jugadores. Ramos ya estuvo dos semanas de baja por lesión.

Dani Carvajal.

Es el lateral derecho titular del combinado español y el año pasado generó una gran preocupación por una afección en el pericardio, la membrana que envuelve el corazón.

Marco Asensio.

Quizás sea de los jugadores del Real Madrid que llegue con menor desgaste al Mundial, porque recién ahora Zidane le ha dado mayor cantidad de minutos.

Isco.

Tiene continuidad y dejó atrás los problemas musculares. Pieza clave en la selección de Lopetegui y también está en el Madrid que aspira llegar a la final del 26/5.

Lucas Vázquez.

Quizás no tenga una agenda tan cargada porque alterna en el Madrid, pero es otra pieza que tiene su participación en la selección española de Lopetegui.

Nacho Fernández.

Defensa del Real Madrid, sufrió una lesión en el músculo semitendinoso del muslo derecho que le impidió jugar en la Champions ante la Juventus.