São Paulo - Rentistas: el Bicho juega en Brasil por Copa Libertadores

Rentistas se medirá ante San Pablo a las 21:00 horas este jueves por la segunda fecha de la Copa CONMEBOL Libertadores. El equipo dirigido por Martín Varini buscará hacer historia en el Estadio Morumbí ya que será el primer encuentro de visitante del Bicho Colorado en el máximo certamen continental. El Rojo viene de empatar 1-1 ante Racing de Avellaneda en el Estadio Centenario, mientras que los dirigidos por Hernán Crespo buscan seguir liderando el grupo E tras la victoria inicial 3-0 contra Sporting Cristal de Perú.

¿A qué hora se juega San Pablo-Rentistas?

El encuentro se jugará este jueves a las 21:30 horas en el Estadio Morumbí y contará con la siguiente cuaterna arbitral: Nicolás Gamboa, Milcíades Saldívar, Luis Onieva y Eber Aquino impartirán justicia en el partido.

¿Qué señal de TV pasa el partido en vivo?

El duelo que disputarán Rentistas y San Pablo este miércoles en el Estadio Morumbí se emitirá por la señal Fox Sports.

Probable equipo de Rentistas

El conjunto dirigido por Martín Varini saldría al campo con tres debutantes en la oncena inicial del Bicho Colorado: Jonathan Urretaviscaya, que ingresó desde el banco ante Racing, sería de la partida. También jugaría Tabaré Viudez, quien no pudo disputar el primer partido tras haber sido inscripto de forma provisoria, y se produciría el estreno como titular de Joaquín Sosa, defensor cedido de Nacional. De esta forma, el conjunto visitante formaría de la siguiente manera: Irrazábal; Rodales, Fratta, Amondarain, Sosa; Viudez, Cristóbal, Varela, Urretaviscaya; Villar, Peraza.

Así llega Rentistas

El conjunto uruguayo jugará su primer encuentro en Brasil y llega motivado tras el empate ante Racing de Avellaneda en su debut de Copa Libertadores. Sin embargo, no podrá estar a la orden el arquero Yonatan Irrazabal porque aún no se recuperó de su lesión, por lo que su lugar lo seguirá ocupando Nicolás Rossi. Además, Nahuel Acosta se perderá el encuentro tras dar positivo de COVID-19, en tanto Juninho, quien aún no debutó, está en proceso de recuperación luego de atravesar la enfermedad.

Así llega San Pablo

El combinado de Crespo llega al encuentro como puntero del grupo E tras la victoria 3-0 en el estreno ante Sporting Cristal de Perú. Además, en su último partido por el torneo doméstico, el elenco brasileño reservó jugadores para la cita continental y aún así goleó 3-0 al Ituano y se reservó un lugar en los cuartos de final del Campeonato Paulista. El técnico argentino podrá contar con el delantero Pablo y también con el lateral Orejuela ya que ambos se recuperaron de sus lesiones. El colombiano podría debutar con el "tricolor" de Brasil.

Posible equipo de San Pablo

El ex-entrenador de Defensa y Justicia pondría en cancha a la siguiente oncena inicial en busca de su segunda victoria: Volpi; D. Alves, Miranda, Arboleda; B. Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Martín Benítez, Reinaldo; Luciano y Pablo.