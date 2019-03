Flamengo picó en punta tras ganar en Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Solo una tarde-noche así de inspirada de su arquero salvó a Flamengo de debutar con una derrota en la edición 2019 de la Copa Libertadores. Diego Alves tuvo una gran jornada y buena parte de la explicación del triunfo 1-0 del equipo de Abel Braga sobre San José está en la actuación del ex-Valencia.

San José demostró ser un equipo complicado en la altura de Oruro, pero que deja muchos espacios en el fondo. Ya en la primera parte los dirigidos por Néstor Clausen mostraron falencias en la defensa que Flamengo no pudo aprovechar.

De todas maneras, el equipo boliviano hizo un juego que complicó bastante a un Flamengo que se replegó, seguramente por la altura. Ese es un dato que hay que tener en cuenta porque es complicado que este equipo juegue así en el llano.

Ya en los primero 45', San José agrandó la figura de un Diego Alves que sacó pelotas muy complicadas y que parecían tener destino de red y de apertura para el conjunto local.

De todas maneras, en el complemento Flamengo aprovechó la gran chance que tuvo. Una gran asistencia de Bruno Henrique dejó de cara al gol a Gabriel Barbosa y "Gabigol" no perdonó. Definición contra un palo ante la salida de Lampe y festejo para el "Mengao", que ya no tenía a De Arrascaeta en cancha, quien solo jugó el primer tiempo.

Tras el tanto, Flamengo se replegó aún más y San José siguió atacando con peligro. Los tiros de media distancia empezaron a ser el principal medio de ataque para el local, que una y otra vez encontró a Alves.

"Gabigol" pudo sentenciar el triunfo en una contra que no aprovechó, pero no debió pagarlo caro porque San José en los minutos finales no encontró los caminos y terminó debutando con derrota.

El equipo boliviano en la segunda fecha deberá enfrentar a Peñarol en Montevideo con la obligación de al menos rescatar un punto para no complicarse.