Los 23 de Sampaoli: sin Mauro Icardi y con las sorpresas de Ansaldi y Meza

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, dará este lunes, a la hora 13, la nómina de 23 futbolistas con los que la Albiceleste concurrirá a Rusia 2018 y en la misma no estará el goleador de la Serie A de Italia, Mauro Icardi.



Además de la referida baja, las grande sorpresas del entrenador, según lo consignaron los diarios La Nación y Olé, medios que anticiparon la nómina, serán las presencias de Cristian Ansaldi y Maximiliano Meza.



Para La Nación la gran sorpresa de todas es la de Ansaldi, quien de manera inesperada obtuvo su posición en el combinado que competirá en el Grupo D y debutará ante la selección de Islandia.



"Una 'lumbociática incapacitante', la lesión en la espalda de Gabriel Mercado, obligó al entrenador a reconfigurar su escenario en las últimas 48 horas. Y para garantizarse un lateral natural, con oficio europeo y capaz de cubrir las dos bandas, debió ofrendar una pieza que estaba con valija y pasaporte en mano: Guido Pizarro", escribió La Nación para contar la forma en la que Ansaldi se ganó su lugar en Rusia 2018.



Para Ole, en tanto, además de considerar que ya no hay dudas y que el margen de error en su anticipo mundialista "podría adjudicarse sólo a una decisión imprevista, de último momento", Sampaoli ya tiene a sus 23.



"Ayer terminó de completar los dos casilleros que le quedaban. El primero fue para Cristian Ansaldi. El del Torino "puede jugar de tres pero también de cuatro y eso, con Mercado tocado (no está al 100%), le ofrece variantes y tranquilidad al DT, que sólo tenía a Tagliafico de lateral natural".



"Después, el segundo lugar disponible fue para Maxi Meza, el que se ganó la plaza en un marco muy curioso: sí, fue ese 1-6 ante España que casi lo hunde todo el que lo terminó catapultando a Rusia. También, claro, su gran nivel en Independiente, su desequilibrio en el mano a mano y su polifuncionalidad: puede jugar como volante por afuera, como extremo y hasta doble cinco".

anticipo Los 23 que dará a conocer hoy Sampaoli

La Nación y Olé, entonces, anticipan que el plantel de la Albiceleste lo compondrán

Arqueros: Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Franco Armani.

Defensores: Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Cristian Ansaldi y Marcos Acuña.

Volantes: Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Eduardo Salvio, Ever Banega y Maximiliano Meza.

Delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Cristian Pavón, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.



En definitiva, los excluidos serán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Enzo y Pablo Pérez, Lautaro Martínez, Perotti, Battaglia, Paredes, Centurión e Icardi.