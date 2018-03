Sampaoli tiene los convocados con sorpresas

Jorge Sampaoli anunció la lista de la selección argentina para los amistosos ante Italia (el 23 de marzo en Manchester) y España (27 de marzo, en Madrid).

La nómina, entre las que se destacan las ausencias de Mauro Icardi y Paulo Dybala (quedaron como jugadores de reserva), y las presencias del defensor Ramiro Funes Mori y el arquero Willy Caballero, incluye sólo a los futbolistas del exterior. Los del fútbol local se anunciarán más adelante.

En la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, remarcó: "Si no hay lesiones, ya tengo en mente el 80 por ciento de la lista para el Mundial. Lo más complejo va a ser definir sobre el 20% restante".

Sobre las ausencias de Dybala, Icardi y Alejandro Gómez, explicó: "Son jugadores que nosotros tenemos bien evaluados, no están pasando un momento ideal en su club. Los conocemos muy bien y queremos evaluar a otros para compararlos. Eso no significa que no puedan estar en la lista definitiva".

En ese sentido, confirmó que algunos de los jugadores que no fueron llamados para estos amistosos forman parte de un grupo de reserva. Ellos son Paulo Dybala, Alejandro Gómez, Mauro Icardi, Angel Correa y Emanuel Mammana.



[SELECCIÓN MAYOR] Estos son los jugadores del exterior convocados por Jorge Sampaoli para los amistosos ante Italia y España. pic.twitter.com/omtycsS4cL — Selección Argentina (@Argentina) 1 de marzo de 2018

Habló de todos los temas

La lista provisoria. "Fue muy traumático para mí en el último Mundial con Chile dar una lista de 35 y después cortarla a 23, no lo volvería a repetir. Si es posible, voy a trabajar sólo con los 23 porque fue un hecho bastante incómodo".



El regreso de Gago. "Estuve con Gago viéndolo entrenar, con un deseo enorme de cara al Mundial. Vi en Fernando un jugador muy respetado. Con el entusiasmo que está teniendo me hará analizarlo. Se lo merece. Si no hubiera tenido ese sentido de pertenencia tal vez no lo analizaría".



El presente de Messi. "Leo es nuestro referente principal, la madurez que muestra todos los días cuando habla conmigo es muy grande. Ilusiona también el momento de Agüero, el momento de Otamendi. Hay muchos jugadores que están muy compenetrados".



La vuelta de Higuaín. "A Higuaín lo vi totalmente maduro, seguro, convencido de que puede hacer un gran Mundial".



Caso Tevez. Consultado por Carlos Tevez, respondió: "Tevez será evaluado como muchos jugadores del fútbol local".



Los amistosos. Ambos partidos serán el último gran ensayo que hará el entrenador y que definirá gran parte de la lista de 23 futbolistas que integrarán el plantel para jugar el Mundial Rusia 2018 con la celeste y blanca.

A poco más de cien días para el debut mundialista de la selección, Sampaoli tendrá apenas un puñado de partidos para probar jugadores: a la fecha FIFA de marzo se pueden sumar amistosos en en mayo y junio (la despedida en la Bombonera, un posible partido con Cataluña en la concentración de Barcelona y un viaje a Israel en la previa de la Copa del Mundo).