¿Qué es el síndrome de abstinencia? La razón por la que Maradona seguirá internado

Minuto a minuto se sigue la evolución de Diego Maradona y la palabra de su médico Lepoldo Luque es determinante en esta historia. Y las informaciones fueron cambiando. Por la mañana, el médico habló con los medios para comentar cuál es estado de salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, contó que la recuperación del astro "es excelente" y comentó: "Espero que quiera quedarse un día más, eso es lo que le sugerí y con lo que estoy intentando convencerlo", dijo Luque.

Pero cerca de las 19.15 de este jueves, el enfoque tuvo un giro: "Diego está muy bien, el postoperatorio fue muy bueno. Estuvimos incluso bailando con Diego. También hay una realidad... Al margen de esto, todos sabemos de Diego. Vimos que él cursó algunos episodios de confusión. Lo asociamos a un cuadro de abstinencia".

"La idea, siempre en línea con los médicos de terapia, es hacer un tratamiento de un cuadro de abstinencia. Creemos que va a durar unos cuantos días" Leopoldo Luque Médico de Maradona

En la puerta de Clínica Olivos, por la mañana Luque había explicado sin permitir preguntas acerca de cómo está Maradona y ofreció algunos detalles: "Puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. La recuperación es excelente. Con los colegas de terapia creemos que ya está en condiciones de irse de alta, pero yo quiero que se quede un día más. Espero poder lograrlo".

Y continuó: "La verdad que él quiere irse. No descarto que pueda irse hoy mismo, pero no es lo que más me gustaría, porque acá es mejor que termine de hacer este proceso de recuperación", explicó Luque que en cuanto terminó de dar el parte regresó al interior de la clínica.

Sobre el final del parte, Luque explicó nuevamente:

"Ya está en condiciones de tener el alta médica pero quiero que se quede un día más, por control. Cuando tenga el alta, seguirán los controles desde su domicilio" Leopoldo Luque Médico de Maradona

Pero por la tarde le agregó una información adicional, aunque no especificó sobre qué deben hacer el tratamiento de abstinencia: "Hablamos de hacer un tratamiento de un cuadro de abstinencia. Hablamos, estamos de acuerdo todos en hacerlo, creemos que es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Es lo mejor para Diego. Es una oportunidad muy grande para hacer lo mejor para Diego, lo que todos creemos", sentenció dejando en claro que Maradona seguirá internado varios días más.