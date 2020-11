Maradona, internado: esto dijo su médico de cabecera sobre su estado de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Maradona fue internado este lunes en una clínica de la ciudad de La Plata, apenas un par de días después de cumplir 60 años. El entrenador de Gimnasia y Esgrima es sometido en estas horas a una serie de exámenes. Si bien no es una situación de emergencia, sí se determinó un ingreso necesario para evaluarlo. Con los primeros resultados, se resolvió que sería trasladado en las próximas horas a un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allegados al astro descartaron que la internación fuera por síntomas vinculados al COVID-19. En principio, la internación fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó al ahora entrenador durante la pandemia. Se le tomó una reserva en la clínica Ipensa y en la tarde del lunes se le realizaron diversos estudios de evaluación. Quedó alojado en la habitación 214.

Internaron a Diego Maradona; descartan que sea Covid-19 By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Internaron a Diego Maradona; descartan que sea Covid-19

"Tuvo una semana complicada en lo emocional; mucha presión y eso generó un bajón anímico. Lo veíamos con una actitud diferente. No entró con un cuadro de ACV. Y también es mentira que haya tenido una recaída en un cuadro de adicciones. Lo vi desganado, más enojado y a veces no me quería recibir. Le dije que había algunos aspectos que podíamos mejorar en la clínica y él accedió. No hace falta que pase algo grave", destacó Luque, en un parte médico realizado en el sanatorio Ipensa, en La Plata.

"La idea es dejarlo en la clínica hasta optimizarlo. Todo se corroborará con estudios de laboratorio. Diego está bien; si quiere se para y se va" Leopoldo Luque Neurocirujano de Diego Maradona

"No hay otra cosa. Hay especulaciones que no valen la pena. Está bien, no está en terapia intensiva ni en una sala cerrada. La idea es tenerlo unos días internado, para que se hidrate bien, pero no hay nada raro, ni que se esconda", destacó Luque en declaraciones a ESPN. El médico aceptó que Maradona "no acepta ayuda. Pero este era el momento de insistir un poco más. Hay aspectos psíquicos que afectaron su cuerpo".

El saludo de FIFA con el recuerdo del amor de Diego Maradona por la Copa del Mundo By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN El saludo de FIFA con el recuerdo del amor de Diego Maradona por la Copa del Mundo

La internación de Maradona se decidió después de que no se lo vio bien el viernes pasado, cuando participó de un breve homenaje que se le realizó en el campo de juego del estadio Carmelo Zerillo, antes del partido que su equipo disputó con Patronato de Paraná por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En principio, Maradona no iba a estar presente en el partido, pero finalmente decidió acudir a un reconocimiento, en el que Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, y Claudio Tapia, titular de la AFA, le entregaron una plaqueta de homenaje, en lo que fue su última aparición pública por el momento.

Sin embargo, el excapitán y director técnico de la selección nacional mostró serias dificultades para recorrer el sendero entre el vestuario y el terreno de juego, y debió ser acompañado por dos asistentes. Después de charlar brevemente con ambos dirigentes, se sentó un rato en el sillón que tiene al lado del banco de suplentes, pero no llegó a terminar de ver el primer tiempo y se retiró a su domicilio.

Maradona y Uruguay: del coqueteo con Peñarol a su peor momento en Punta del Este By Mateo Vazquez MIRA TAMBIÉN Maradona y Uruguay: del coqueteo con Peñarol a su peor momento en Punta del Este

Hace un par de días, en declaraciones a la agencia Télam, Luque había señalado: "Diego no solo fue único en el fútbol, sino que físicamente también ha demostrado tener un físico privilegiado, en sus repetidas recuperaciones, con pérdidas de peso y reapariciones donde se lo ve muy bien. No tiene grises".

Durante la cuarentena, Maradona se sometió a un plan por el que bajó 11 kilos y volvió a trotar después de la operación de rodilla que se le realizó en 2019, en la que le pusieron una prótesis.