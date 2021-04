Salomón Rodríguez: el autor del primer gol de Rentistas en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 42 minutos del debut de Rentistas en la Copa Libertadores, Salomón Rodríguez hizo historia, además de un gol, frente a Racing. El nueve del Bicho Colorado sintió “mucha felicidad de poder convertir ese gol”, ya que siempre bromeaba con sus compañeros sobre quién iba a hacerlo y cuándo llegaría ese día. “Por suerte se dio”, aseguró el jugador, quien agregó que al principio del partido estaba un poco nervioso, pero con el correr de los minutos se fue soltando y se sintió mejor. Pero no todos los momentos en su vida fueron así de mágicos, ni se sanaron en cuestión de poco tiempo.

Ederson Salomón Rodríguez Lima (16 de febrero de 2000) empezó el baby fútbol en San Gregorio de Polanco, en el club Cotidiano de su pueblo natal. Con apenas 13 años pasó a formar parte de los mayores en el equipo Estudiantes, que competía en la Liga de San Gregorio. Unos cuantos goles después, Salomón se fue a Montevideo para jugar en Danubio, pero al poco tiempo se volvió a Tacuarembó porque no le gustó estar solo en la capital, extrañaba mucho a su familia y la tranquilidad de su pueblo. Se quedó un poquito más cerca y durante esos años jugó en Oriental y luego en América, equipos de la ciudad de Paso de Los Toros, para después retornar a sus pagos.

La revancha

Pero en el 2019, esta vez con 19 años, volvió a intentarlo en el fútbol montevideano. Esta vez en la Cuarta División de Rentistas. El club había sabido de él por un conocido, lo vieron, les gustó y se contactaron con Rodríguez para que se incorporara a las juveniles, en busca de su revancha.

Y un buen día Alejandro Cappuccio, extécnico de Rentistas, vio algo en él; y tan equivocado no estaba. Se lo llevó a Primera División durante la pretemporada en enero de 2020 y lo hizo debutar.

Rodríguez jugó su primer partido en la primera fecha del Torneo Apertura, en la victoria por 2-0 frente a Nacional. Salomón había ingresado a los 59 minutos por Ocampo cuando el partido aún estaba 1 a 0.

Han pasado 30 partidos desde aquel momento. En la actualidad, Salomón

-que viste el número nueve del Bicho Colorado- lleva 31 encuentros con la Primera, seis goles y cuatro asistencias. El último partido fue el más especial, ya que con solo 21 años, fue el primer jugador de Rentistas en marcar un gol en la Copa Libertadores.

La definición de Salomón Rodríguez para el 1-0 de Rentistas sobre Racing. Foto: AFP.

Debut soñado para el polanqueño, que a pesar del empate a 1 frente a Racing de Avellaneda pudo hacer historia. Al igual que el Bicho y que Martín Varini, su técnico, el más joven de la Copa Libertadores y del Campeonato Uruguayo.

Los sueños se cumplen. “Ser campeón con un club chico como Rentistas sería espectacular”, había declarado Salomón en una entrevista a Ovación el año pasado. Se puede decir que lo logró, porque el Bicho ganó el Apertura frente a Nacional y estuvo muy cerca de quedarse con el Campeonato Uruguayo, pero en esa ocasión el tricolor supo ser muy superior.

Muchos se preguntarán: ¿Por qué lo habrán llamado Salomón? El jugador lleva ese nombre gracias a una tradición familiar, pues sus hermanos mayores se llaman Samuel, Saúl y Santiago; todos empiezan con la letra S.

Cambio de técnico: Entra Varini, sale Cappuccio

Martín Varini pidiendo calma a sus futbolistas. Foto: AFP

Sobre su relación con Varini, el nuevo director técnico de Rentistas, comentó: “Siempre pasa que al principio no hay mucha confianza, pero con el correr de los días vas conociéndolo y eso mejora. No me enfoco en el entrenador, me da lo mismo Alejandro Cappuccio o Martín Varini. Sí me enfoco en el sistema de juego. El de Varini es un juego importante, tiene buenas ideas y nosotros tratamos de cumplirlas”.

Si bien los jugadores de Rentistas estuvieron a un minuto más descuentos de ganarlo, a los 89 minutos Juan Cáceres cortó la picazón de la ilusión que traía consigo el Bicho. El empate no deja de ser un buen resultado, pero queda el gusto amargo de haber estado tan cerca.

El plantel de Rentistas viaja a Brasil el próximo miércoles para enfrentar al tricolor paulista. “Con San Pablo va a ser complicado, pero nosotros con nuestras armas y el planteo del técnico vamos a hacer lo posible para dar pelea”, asegura.

Salomón Rodríguez, autor de 1-0 para Rentistas frente a Racing. Foto: AFP.

San Pablo

El próximo capítulo de la historia Rentistas se estrena el jueves 29 de mayo, cuando el ”Bicho Colorado” viaje a Brasil y se enfrente a San Pablo, por el grupo E, en la fase de grupos de la Copa Libertadores a las 21:30. Un equipo con mucho prestigio que viene de golear 3 a 0 a Sporting Cristal, el cuarto equipo de la serie.

El conjunto que dirige el argentino Hernán Crespo (campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia), ya posee tres Libertadores y salió vice campeón durante otras tres.

En el Campeonato Paulista, San Pablo lidera la tabla del grupo al que pertenece, sacándole doce puntos de ventaja al segundo. En la Liga del Brasilerao está cuarto con 66 puntos, por detrás de Flamengo, Internacional y Atlético Mineiro. Por ahora lidera la tabla del grupo en el máximo torneo continental con tres puntos, Racing tiene uno al igual que Rentistas. Varini, técnico del “Bicho” declaró que para él, San Pablo es uno los rivales “más poderosos individual y colectivamente”.