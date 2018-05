"Sé que se puede salir adelante"

"Es verdad que este torneo le cae bien a Racing, lo hablábamos con los muchachos que hicieron un gran Intermedio el año pasado, pero no nos podemos olvidar que lo que tenemos que hacer es ir partido a partido para salir de esta situación incómoda en la que estamos. Una situación a la que no le escapamos ni dejamos de nombrarla: la tabla del descenso”, dijo Rodrigo López, el técnico de Racing, tras la segunda victoria de su equipo por el Intermedio. López dio en el Apertura sus primeros pasos como técnico. Y aunque los resultados no lo acompañaron, lo respaldaron para continuar.



“Sé que hay respaldo, pero también que estas situaciones son normales y el fusible siempre es el técnico. Pero con el presidente, con el gerente deportivo y con los jugadores estamos buscando lo mejor para el club, más que lo que sea mejor para mí o para cualquier otra persona. Lo mejor siempre tiene que ser para Racing”, dijo López. “Estamos en una situación complicada de la que estamos tratando de salir, yendo partido a partido. Este es un torneo corto y estamos en la punta, pero no nos podemos apartar de nuestro objetivo”, insistió.



“En la concentración es en lo que más hicimos hincapié. Fijate que perdimos cuatro partidos en la hora y con esos cuatro puntitos hoy nuestra situación sería otra. En el Apertura perdimos varios partidos, pero no nos sentimos superados por los rivales, no nos pasaron por arriba. Por eso también decidí seguir acá, porque creo que se puede salir adelante”, explicó.



Los jugadores son los que deciden dentro de la cancha. A veces las variantes dan resultado y otras no, pero tampoco son los que salen los culpables de una derrota. Uno busca lo mejor del equipo”, dijo sobre Barrientos, que entró y anotó.