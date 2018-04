“Estamos contentos por el resultado, porque salimos a ganar y lo conseguimos. Por momomentos manejamos bien la pelota y por otros no porque hubo presión alta de un Boston River que nos cerró los caminos y los circuitos de pases”, dijo en conferencia de prensa Alexander Medina.

“En líneas generales tuvimos más opciones y oportunidades de gol que el rival, que solo tuvo una al inicio con un remate de Mastriani y sobre el final con un tiro que atajo bien Conde y otra en el córner que vino tras esa atajada. Nosotros queríamos un poco más de juego pero no lo pudimos lograr. En esto del fútbol todos los actores que estamos acá, cuerpo técnico, jugadores e hinchas queremos ganar y a eso vinimos. Cuando te lo llevás analizas qué cosas hay para corregir luego”, agregó el “Cacique”.



PREOCUPACIÓN La salida de Diego Arismendi por lesión

“Antes de la salida de Diego, que estaba con un calambre en un gemelo, estaba con alguna dificultad, pero lo aguantamos unos minutos más sabiendo que no estaba al cien por ciento. Por eso tuvo que salir, no quedó más remedio. Esperemos que no sea nada de gravedad”, contó Alexander Medina acerca de la salida por lesión de Diego Arismendi.

EL REGRESO La vuelta de Matías Zunino tras el desgarro

El técnico de Nacional analizó el retorno de Matías Zunino tras un desgarro y dijo que “lo vi bien para la inactividad que tuvo. Un jugador se recupera entrenando y sobre todo jugando. Hizo una semana normal y estaba apto para estar en el plantel”.

EL DESCANSO ¿Se aprovecharon los 12 días?

Medina habló acerca de los 12 días que pasaron desde que Nacional enfrentó a Real Garcilaso en Perú y el partido de este domingo frente a Boston River: “Todo tiene sus pro y sus contras. Cuando jugás seguido, la actividad te lleva a no tener días libres, pero ahora pasaron 12 días desde el último partido en Cusco. No hubo actividad, pensamos que íbamos a estar de otra manera pero no fue así. De todas maneras tenemos que seguir trabajado y mejorando porque se vienen etapas definitorias y siempre que el equipo las tuvo que atravesar estuvo a la altura”.

CLÁSICO Las conclusiones para la semana más importante

El “Cacique” analizó lo hecho por el equipo frente a Boston River y de cara al clásico del domingo 22 frente a Peñarol dijo que “conclusiones me llevo muchísimas pensando en el futuro, en el corto plazo que es el clásico. Tenemos toda la semana para analizar y tratar de parar el mejor equipo que creamos conveniente para ganar ese partido”.

Medina cerró diciendo que para este tipo de encuentros “hay jugadores que en estos partidos sacan un plus y eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de armar el equipo para el clásico”.