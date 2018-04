Cristian Rodríguez fue uno de los mejores jugadores que tuvo Peñarol en el duelo clásico y a pesar del tanto, se mostró descontento ya que el aurinegro no consiguió el triunfo. De todas maneras, manifestó: “Salimos a ganar, pero fue justo el empate. Veníamos de una semana complicada que incluyó un partido por Copa Libertadores y se notó”.



En relación al cansancio del plantel, el “Cebolla” agregó: “Había piernas muy cansadas y por suerte ninguno se lesionó, lo que es importante y nos da la fuerza para mirar hacia adelante y a lo que se vendrá”.



Sobre el encuentro de la pasada jornada, el mediocampista afirmó: “En algunos partidos no se te da la claridad y terminás buscando cosas que no estás acostumbrado o que no se han entrenado” y aunque el cansancio también juega su parte “la idea nuestra siempre es jugar y no perdernos ningún partido”.



“Cuando estás en un equipo grandes estás acostumbrado a jugar Copa y que cada pocos días tenés que estar preparado. Las ganas son muchas y todos están comprometidos, pero a veces es difícil mantener el ritmo que llevamos”, aseveró el capitán mirasol.



Sobre el gol, Cristian Rodríguez se sinceró: “Le pegué fuerte y rastrera y salió ahí, sobre todo le quise dar dirección. Estoy contento por el gol, siempre es lindo anotar en el clásico, pero habrá que seguir mejorando para lo que se viene”.



Precisamente, sobre lo que se le viene al conjunto aurinegro, precisó que “es muy difícil. El Campeonato Uruguayo está muy parejo y todos le quieren ganar a los grandes, por lo que hay que mantener el respeto. Nosotros pensamos en nosotros, hacer las cosas bien y ganar. Ahora hay que descansar y llegar bien al partido del jueves por la Copa”.



En lo táctico, el capitán fue consultado por el ingreso de Mathías Corujo y afirmó: “Es un jugador de experiencia, con muchos clásicos y lo que buscó ‘Leo’ era ganar el medio y ayudar a Guzmán, que hizo un gran desgaste físico. Está claro que la idea era ganar y no se nos dio”.



Al “Cebolla” se lo vio protestar en varias ocasiones pero tras el partido sentenció: “No me gusta hablar de los árbitros, son seres humanos y se pueden equivocar. Solo le dije que había jugadores que hicieron cinco o seis faltas y que eran amarillas”.



Para cerrar, mantuvo la ilusión y manifestó: “Siempre depende de nosotros. Somos conscientes de que esta institución está obligada a ganar grandes cosas y por eso vamos a pelear”.